Zuversicht statt Angst Jesuitenpater Frido Pflüger mag Dresden, die Dresdner und hat eine Idee für die Stadt.

Hierher zieht es ihn immer wieder zurück: Frido Pflüger 2011 im St. Benno-Gymnasium, das er mit aufgebaut hat. © steffen füssel

Auf der Fahrt nach Dresden geht Frido Pflüger vieles durch den Kopf. Elf Jahre lang hat der Jesuitenpfarrer hier gelebt, Freunde gefunden, ab 1992 das St. Benno-Gymnasium aufgebaut und es bis 2003 geleitet. „Ich habe immer noch heimatliche Gefühle, wenn ich über eine der Elbbrücken fahre und die Silhouette sehe“, sagt der 69-Jährige.

Doch zwischen die mischen sich Fragen, warum in Dresden die Sorge vor Überfremdung scheinbar riesig ist. „Ich kenne die Dresdner als Menschen, die sich nicht scheuen, offen und klar ihre Meinung zu sagen. Das habe ich immer geschätzt“, sagt Pflüger. „Doch was absolut nicht zu dieser Stadt passt, ist der Hass. Der ist ganz eigenartig, überlagert vieles.“ In Berlin, wo Pflüger seit fast fünf Jahren den deutschen Jesuiten-Flüchtlingsdienst leitet, herrsche eine deutlich entspanntere Stimmung. Möglicherweise, weil dort schon viel länger Menschen verschiedener Hautfarben und Religionen zusammenleben. „Das genießen die Berliner, und es macht das Flair der Stadt aus. Warum ist es in Dresden so anders?“, fragt sich der Pater.

Und landet immer wieder beim Thema Angst. Die haben nicht nur Dresdner, die montags zu Pegida gehen, sagt er. Sondern auch Flüchtlinge. Und auch Menschen, die sich gegen rassistische Tendenzen wehren. „Aber es könnten schon ein paar mehr den Mut haben, auf die Straße zu gehen und deutlicher zu zeigen, dass Dresden nicht von Pegida dominiert wird“, sagt er.

Von Angst und wie man sie auf beiden Seiten abbauen kann, handelt auch sein Vortrag „Was wir schaffen wollen – Beiträge zur Zuwanderung“, den der Jesuitenpater an diesem Mittwoch im Sächsischen Landtag hält. Pflüger lässt darin auch seine Erfahrungen aus Ost-Afrika einfließen, wo er sich als Regionaldirektor des Jesuitenflüchtlingsdienstes um die Nothilfe für mehr als eineinhalb Millionen Flüchtlinge und rund sechs Millionen Vertriebene kümmerte. „Wenn ich bedenke, dass weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind und Deutschland davon rund 800 000 aufgenommen hat, dann ist das nicht viel. Die Hauptlast tragen die afrikanischen Länder oder auch der Nahe Osten“, sagt Pflüger. „Nur redet von denen bei uns niemand.“

Bundesweit ist der Jesuitenpater gefragter Dozent, das Thema bewegt die Menschen. „Ich muss aufpassen, welche Termine ich annehme, denn meine Arbeit als Flüchtlingsseelsorger und bei der Härtefallkommission benötigt auch ausreichend Zeit“, sagt er. Daraus weiß er, dass Flüchtlinge darunter leiden, dass ihre Asylverfahren oft lange dauern. Die Ungewissheit belaste sie und mache sie teilweise krank. Manche leben seit Jahren in einer unsicheren Situation. „Da gibt es viele unklare Dinge bei der Ausländerbehörde.“

In Gesprächen mit Asylbewerbern hat er erfahren, dass viele zurück wollen in ihre Heimat, sobald es dort eine Perspektive gibt. „Aber das ist in Syrien oder dem Irak noch nicht absehbar. Dann sollten sie hierbleiben und sich ein Leben aufbauen können.“ Dafür sei jetzt die beste Zeit. Deutschland gehe es wirtschaftlich gut, die Arbeitslosenquote sei niedrig. „Und wir haben in der Vergangenheit viele gute Integrationsbeispiele hinbekommen“, sagt Pflüger. „Anstatt sich von den Sorgen in Angst führen zu lassen, sollten wir zuversichtlich sein, dass wir das schaffen.“

Für den Pater sind es die kleinen Schritte, die alles voranbringen. Gespräche im Bekanntenkreis, in Kirchgemeinden oder in Schulen. Aufmerksam hat er die Gesprächsangebote von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Frank Richter, dem früheren Vorsitzenden der Landeszentrale für politische Bildung von Berlin aus beobachtet. Es gehe nicht von heute auf morgen. „Dafür braucht man einen langen Atem“, sagt Frido Pflüger. Den glaubt er, hat die Dresdner Gesellschaft.

„Was wir schaffen wollen – Beiträge zur Zuwanderung“ am 25. Januar um 19 Uhr im Plenarsaal des Landtages, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, Anmeldung 4935174

zur Startseite