Zuversicht für Lausitz Rallye 2017 Die Schlussrechnung für die sportliche Großveranstaltung steht noch aus. Klar ist, genug Geld aufzutreiben, wird schwierig.

Große Sprünge kann sich der Lausitz Rallye-Verein nicht mehr leisten. Das Ereignis zu finanzieren, wird immer schwieriger. © André Schulze

Der Termin für die Jubiläumsrallye steht. Das ist die gute Nachricht. Vom 2. bis 4. November 2017 werden die schnellen Rennautos wieder über Schotter und Asphalt brettern – wenn nicht noch das ganz böse Erwachen bevorsteht. Auch wenn Wolfgang Rasper, der begeisterte Rennsportler und Vorsitzende des Rallye- Renn- und Wassersportclubs Lausitz im ADMV, voller Zuversicht ist, die ungewisse Finanzierung könnte dem ambitionierten Vorhaben tatsächlich einen Strich durch die Rechnung machen. Und dann ist noch der Vattenfall-Nachfolger Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG, kurz Leag. Die Unterstützung, Zusammenarbeit und Möglichkeit, das Gelände des Unternehmens zu nutzen, ist seit Jahren Grundvoraussetzung für die Organisatoren der Lausitz Rallye. Deshalb sagt Wolfgang Rasper: „Ohne die Leag gäbe es keine Lausitz Rallye Nummer 20“.

Und mit eben diesem Unternehmen hat es auch immer noch keine hochoffiziellen Gespräche gegeben. Bei der Beratung der Vereinsvorsitzenden der Gemeinde Boxberg mit Bürgermeister Achim Junker in der vergangenen Woche nutzte Wolfgang Rasper die Chance, und fragte nach, ob denn die Bürgermeister schon ein solches Gespräch mit dem Vattenfall-Käufer geführt hätten. Das Nein als Antwort überraschte den Boxberger Rasper. Die Lausitz Rallye-Organisatoren kennen viele Vattenfaller, die auch jetzt Ansprechpartner sein werden, und mit denen es im August vor der diesjährigen Rallye Kontakte und Gespräche gab. Das nährt die Zuversicht, dass es auch 2017 mit der Unterstützung klappt.

Aber die Sorge und Unsicherheit bleibt, denn im Budget für die Rallye klaffte bereits in diesem Jahr ein großes Loch. 20000 Euro weniger von Sponsoren sind eine Summe, die zwar auszugleichen ging. Der Showstart am Boulevard Weißwasser beispielsweise wurde in diesem Jahr weggelassen. Beispielsweise diese Sparmaßnahme konnte aber die Mindereinnahmen nicht ausgleichen. Wie hoch also das Defizit in diesem Jahr ist, und wie bedrohlich, das kann erst nach einer Schlussrechnung gesagt werden. Die steht aber noch aus, werde voraussichtlich im Januar da sein, so Wolfgang Rasper.

Es gibt aber auch wirklich gute Nachrichten. Ende der Woche war bekannt geworden, dass der internationale Motorsportverband FIA der 20. Lausitz Rallye 2017 das Prädikat zum Endlauf der FIA European Historic Sporting Rallye Championship zugesprochen hat. Solch eine Entscheidung adelt das sportliche Großereignis, das lausitzweit seinesgleichen sucht.

Deshalb wird die Rallye mit ihren anspruchsvollen Schotterpisten nicht nur von Rennfahrern gern gebucht. Sie ist längst eine Veranstaltung, bei der sich Firmen gut präsentieren können und wo es für manche eine Prestigefrage ist, unterstützend dabei zu sein. Die Aufgabe einiger langjähriger Sponsoren habe auch nichts mit der Rallye selbst zu tun, so hatten die Rallye-Organisatoren schon im Herbst gesagt, sondern eben mit der unsicheren Situation für viele Firmen, die als Dienstleister für Vattenfall tätig sind beziehungsweise waren.

Wie wichtig die Rallye im Veranstaltungskalender der Region ist, das bekräftigt nicht nur der Görlitzer Landrat Lange, der in diesem Jahr persönlich die Stiftungsgelder übergab , die von der Sparkassenstiftung für die Rallye bereitgestellt werden. Er ließ auch keinen Zweifel daran, dass die Rallye weiter mit dieser Unterstützung rechnen könne. Ausdrücklich erwähnt Wolfgang Rasper auch das Engagement der Gemeinde Boxberg. Wenn auch keine finanziellen Mittel fließen, so unterstützt Boxberg die Rallye dennoch.

Schon lange nicht mehr war so viel Rallye auf Boxberger Flur gefahren worden und erstmals auch eine Strecke nah am und um den Bärwalder See eingerichtet worden. Dass das nicht von allen Anwohnern auf ungeteilte Freude stieß, weil beispielsweise Straßen gesperrt waren und auch der See-Rundweg nicht nutzbar war während des Trainings und der Wettkämpfe, das ist bei den Organisatoren angekommen.

Bei den Fahrern und Co-Piloten sind diese Strecken gut angekommen. „Wir hatten ein positives Feedback“, sagt Rasper. Ob auch 2017 die Rundkurse wieder so gelegt werden? Dazu könne noch nichts gesagt werden. Fakt ist aber, dass die vor allem wegen des Tagebaus notwendigen Streckenänderungen noch aufwendiger als sonst waren.

