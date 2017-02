Zuversicht für Demenzzentrum Der Investor will am 1. März mit dem Bau beginnen. Schon Ende 2018 soll das meiste fertig sein.

Der Görlitzer Unternehmer Hagen Grothe will am 1. März mit dem Umbau der früheren II. Medizinischen Klinik an der Dr.-Kahlbaum-Allee beginnen. Hier will er das Kahlbaum-Kompetenzzentrum für Gesundheit bauen – mit dem Schwerpunkt auf Demenz und anderen Alterserkrankungen. Am Mittwoch stellte er seine Pläne dafür im Technischen Ausschuss vor.

Demnach ist die Finanzierung geklärt: „Das Investitionsvolumen beträgt 12,5 Millionen Euro, darunter 8,5 Millionen Darlehen Sozialbank, 1,5 Millionen Fördermittel und 2,5 Millionen Eigenkapital.“ Starten will Grothe mit dem Eckhaus Dr.-Kahlbaum-Allee / James-von-Moltke-Straße, sowie mit Turm-, Schweizer- und Heizhaus an der Querstraße. „Bis 1. März werden die restlichen rechtlichen Themen geklärt sein“, so Grothe. Auch an allen anderen Altbauten auf dem Gelände will er loslegen, sobald die Baugenehmigungen vorliegen. Schon Ende 2017 soll die erste Sanierung abgeschlossen sein – die des Eckhauses: „Das geht zum 1. Januar 2018 in Betrieb.“ Die Freie Evangelische Oberschule will ihr Gebäude mit Beginn des Schuljahres 2018/19 nutzen, auch das Pflegeheim mit 52 bis 55 Betten soll im Herbst 2018 übergeben werden. „Bis Ende 2018 sind alle Sanierungen abgeschlossen“, so der Investor.

Nur die Arbeiten im parkartigen Außengelände könnten bis ins Jahr 2019 hineinreichen. Zudem plant Grothe, dann auch noch einen Neubau zu errichten. Und für einen späteren Bauabschnitt liebäugelt Grothe sogar damit, das benachbarte Freisebad zu kaufen und zu sanieren: „Ich will es später gern mit einbinden, kann aber noch nicht sagen, wann das wird.“

