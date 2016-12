Zustimmung zu neuen Turnhallenplänen

Die Abteilungsleiter der SG Stahl Schmiedeberg haben gemeinsam über die neuen Turnhallenpläne beraten. Alle Leiter begrüßen das neue Projekt, informierte Ortsvorsteher Peter Hofmann (SPD).

Schmiedeberg benötigt dringend einen Ersatz für die altersschwache Sporthalle bei der Oberschule. Die neuen Pläne, welche dieses Jahr in der Stadtverwaltung Dippoldiswalde entwickelt wurden, sehen einen Neubau an anderer Stelle vor. Die neue Halle soll auf dem Hartplatz am Gießerei-Sportpark entstehen. Das hat während der Bauzeit Vorteile. Der Sportbetrieb kann solange in der alten Halle weiter laufen, bis die neue fertig ist. Außerdem bildet der neue Standort eine sinnvolle Einheit mit den anderen Sporteinrichtungen im Sportpark. Die Schüler müssten zwar einen weiteren Weg zum Schulsport in Kauf nehmen. Dafür wäre dann bei einem Wetterumschwung ein schneller Wechsel vom Sportplatz in die Halle möglich. (SZ/fh)

