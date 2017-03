Zustimmung für Rathauserweiterung Glashüttes Ortschaftsrat schlägt im Vorfeld einen Bürgerdialog vor.

Das Rathaus von Glashütte soll erweitert werden. © Frank Baldauf

Der Glashütter Ortschaftsrat begrüßt die geplante Erweiterung des Rathauses. Auch die Idee, einen barrierefreien Zugang zu schaffen, sei in Ordnung. Allerdings sollte dazu ein Bürgerdialog geführt werden, schlägt Ortsvorsteher Maik Lehmann (Wählervereinigung Zeitlos) nach der Sitzung des Ortschaftsrates vor. Dieser hat sich zu den Plänen des Rathauses positioniert. Wie, das wollte Lehmann noch nicht verraten. Die Verwaltung hatte ihre Pläne Ende 2016 vorgelegt. Demnach soll das Dachgeschoss so umgebaut werden, dass dort fünf Büros entstehen sollen. Um das Gebäude barrierefrei zu machen, könnte unter anderem ein Steg über den Garten gebaut werden. Auch der Bau einer Rampe an der Hauptstraße wäre eine Lösung, hieß es damals im Technischen Ausschuss. Dort kündigte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) an, auch den Ortschaftsrat und den Denkmalschutz zu befragen. (SZ/mb)

