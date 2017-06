Zustimmung für Hartz-IV-Häuser Der Görlitzer Stadtrat segnete am Donnerstagabend das umstrittene Vorhaben von Kommwohnen ab.

Die Brautwiesenstraße 17/18 in Görlitz kann saniert werden. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der städtische Großvermieter Kommwohnen kann mit hohen Fördersummen die Häuser Löbauer Straße 42 und Brautwiesenstraße 17/18 sanieren. Der Stadtrat stimmte dem Donnerstagabend mit 23 Ja- und drei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen zu. Zuvor hatte es noch ein heftige Debatte gegeben, in der es unter anderem darum ging, was die Stadt für eine bessere Durchmischung und Aufwertung der Innenstadt-West tun kann und inwieweit sie ihre eigene Gesellschaft Kommwohnen hierzu mit in die Pflicht nehmen kann.

4,5 Millionen Euro Baukosten sind für die Gebäude geplant, von denen der Bund zwei Drittel fördert. Das Geld gibt der Bund aus einem Topf, der für die Schaffung von Flüchtlingswohnungen bestimmt ist. Inmitten der großen Flüchtlingswelle waren die beiden Projekte auch beantragt worden. Inzwischen aber hat der Landkreis den Bedarf an Flüchtlingswohnungen nach unten korrigiert, in die Häuser sollen nun voraussichtlich Hartz-IV-Empfänger einziehen. Das ist zwar legitim, aber laut Stadt gibt es auch dafür keinen Bedarf.

