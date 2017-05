Zustimmung für Bau eines Fachmarktes Auf dem Areal von Edeka soll ein neuer Markt entstehen. Es gibt noch keine konkreten Angaben, was dort angeboten werden soll.

Auf dem Areal des Edeka-Parkplatzes in Hartha soll ein Fachmarkt entstehen. © Dietmar Thomas

Die Harthaer Räte wollen, dass auf dem Areal des Edeka-Lebensmittelmarktes noch ein Fachmarkt entsteht. Sie stimmten alle der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu. Damit können jetzt die Planungen beginnen. „Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Ratssitzung bereits den Auslegungsbeschluss fassen“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer. Er gehe davon aus, dass noch in diesem Jahr die Räte der Änderung des Bebauungsplanes zustimmen können.

„Es gibt noch keine konkreten Angaben, welcher Fachmarkt sich auf dem Areal ansiedeln soll“, sagte Fischer. Auch, wenn vermutete werde, dass es sich um einen Drogeriemarkt handle, könne er das nicht bestätigen. „Es ist noch nichts abschließend geregelt. Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, werde ich darüber informieren“, sagte der Bauamtsleiter.

Die Edeka Nordbayern Bau- und Objektgesellschaft habe einen Antrag bei der Stadt gestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Fachmarktes an diesem Standort zu schaffen, so Fischer. Der Antrag sei in den Ausschüssen vorab beraten worden.

„Es ist positiv, dass es Bemühungen vonseiten der Stadtverwaltung gibt, einen neuen Fachmarkt anzusiedeln“, sagte Stadtrat Ronny Walter (CDU). Somit könne dann an diesem Standort eine Art Einkaufszentrum geschaffen werden. Stadtrat Stefan Orosz (Die Linke) wollte wissen, ob für den Bau Flächen zusätzlich versiegelt werden müssen. Das ist nicht der Fall, da der Markt rechts neben der Einfahrt, von der Norstraße aus kommend entstehen soll.

