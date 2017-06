Zusteller ums Leben gekommen Der Mann starb am Mittwoch bei einem tragischen Unfall in Lückersdorf.

Bei einem tragischen Unglück auf der Kamenzer Straße in Lückersdorf ist am Mittwoch ein SZ-Zusteller zu Tode gekommen. Der 65-Jährige war gegen 4,.30 Uhr fertig und sah sich an einem Grundstück um, wo trotz der frühen Stunde schon Bewegung war. Hier wollte der Besitzer mit der Kettensäge einen Baum aus der Einfahrt beseitigen, der sich dort quergestellt hatte. Er soll den Rentner gewarnt haben, nicht zu nahe zu kommen. Der Mann wurde vom Ast getroffen und verstarb in einem Dresdner Krankenhaus an den Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

