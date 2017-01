Zusteller bei Unfall verletzt An der Weinstraße kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab, stieß gegen eine Laterne und fuhr anschließend einen Hang hinunter.

Bei einem Unfall an der Weinstraße in Diesbar-Seußlitz ist am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines Zustelldienstes leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 16 Uhr in Richtung Meißen unterwegs. Kurz nach der Einmündung Brummochsenloch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Laterne und fuhr anschließend einen Hang hinunter.

Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizeidirektion Dresden ein Sachschaden von rund 12 000 Euro. „Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist vermutlich ein plötzliches gesundheitliches Problem des Fahrers“, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. (SZ)

