Zustand der Dreijährigen unverändert

Eine Dreijährige, die bei einem Kita-Ausflug in den Stausee bei Oehna (Landkreis Bautzen) gefallen war, schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist unverändert kritisch, wie ein Polizeisprecher in Görlitz am Freitag sagte. Zu den Ermittlungen in dem Fall machte er keine Angaben. Eine Kindergärtnerin hatte die Kleine am Donnerstag leblos im Wasser treiben sehen. Die Frau war daraufhin in den See gesprungen, hatte das Kind ans Ufer geholt und sofort mit der Wiederbelebung begonnen. Die Dreijährige war dann von Rettungskräften mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.

Die 59 Jahre alte Kindergärtnerin und ein dreijähriger Junge, der zusammen mit dem Mädchen zu dem Stausee gegangen war, erlitten einen Schock und wurden ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Über deren Befinden konnte der Polizeisprecher keine Auskunft geben.

Das Fehlen der beiden Kinder war aufgefallen, als die Betreuer beim Aufbruch der Gruppe durchzählten. Sie hatten zunächst die anderen Mädchen und Jungen nach Hause gebracht und dann das Gelände nach den Vermissten abgesucht. Ein Radfahrer gab den Tipp, dass er in der Nähe zwei spielende Kinder auf einer Treppe am Wasser gesehen hatte.

Die 59-Jährige fand den Jungen kurz darauf am Ufer - und das Mädchen im Wasser. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob die drei Begleiter der Kindergartengruppe ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Dazu sucht sie nach dem Radfahrer, der die Gruppe den entscheidenden Hinweis gegeben hatte. „Bisher hat er sich nicht gemeldet“, sagte der Polizeisprecher. (dpa)

