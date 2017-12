Zuspruch für Verkehrsangebote Eine Woche nach dem Fahrplanwechsel sind Verkehrsbetriebe zufrieden. Gäste wünschen sich aber noch etwas.

„Wenn das so weitergehen würde, wäre das super“ – RVD-Vertriebschef Volker Weidemann. © Egbert Kamprath

Glashütte. Die neuen Bus- und Bahnangebote für die Pendler im Müglitztal werden gut angenommen. Das erklärten der Regionalverkehr Dresden und die Städtebahn Sachsen auf SZ-Nachfrage. Demnach nahm die Zahl der Fahrgäste, die mit dem neuen Frühbus von Heidenau in Richtung Glashütte fahren, kontinuierlich zu. Saßen am Montag vor einer Woche noch vier Fahrgäste im Bus, waren es am Mittwoch acht und am Freitag 15. „Wenn das so weitergehen würde, wäre das super“, sagt Volker Weidemann, Vertriebschef vom Regionalverkehr Dresden (RVD). Allerdings sei das nicht anzunehmen.

Insgesamt sei man mit der Entwicklung sehr zufrieden. Dass der Frühbus, der ebenfalls montags bis freitags in Glashütte startet und dann nach Heidenau fährt, nicht ganz so gut frequentiert werde, habe man geahnt. „Immerhin haben wir dort schon einen Stammgast“, sagt Volker Weidemann. Auch die Städtebahn Sachsen ist eine Woche nach der Fahrplanumstellung zufrieden. Die Züge, die seit dem 11. Dezember das Müglitztal direkt mit dem Hauptbahnhof in Dresden verbinden, sind gut besetzt. Konkrete Zahlen konnte Städtebahnsprecherin Franziska Straube aber noch nicht nennen. Zufrieden zeigte man sich auch beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), der diese Angebote finanziert.

„Bis jetzt gab es keine Beschwerden, das ist ein gutes Zeichen“, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Allerdings meldeten sich einige Fahrgäste, die nicht verstehen können, warum die Direktzüge in Heidenau rund 15 Minuten warten müssen. „Eine durchaus wünschenswerte spätere Abfahrt ab dem Dresdner Hauptbahnhof in Richtung Glashütte ist derzeit nicht möglich.“ Auf dem Hauptbahnhof stehen zu wenig Bahnsteige für durchgehende Züge zur Verfügung, sagt Schlemper. Der VVO werde prüfen, inwiefern der Fahrplan mittelfristig ein wenig verändert werden kann, um die Standzeit zu verkürzen.

