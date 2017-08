Zuspruch für bedrohten Tierpark Laut Chef Heiko Drechsler haben viele Bürger ihre Solidarität bekundet.

Tierparkchef Heiko Drechsler – hier mit zwei Schneeeulen-Küken – freut sich über den großen Zuspruch. Ob allerdings die Förderung der Stadt in Höhe von 60 000 Euro in seinen Tierpark fließen wird, ist derzeit noch ungewiss. © Claudia Hübschmann/Archiv

Der SZ-Bericht in der vergangenen Woche über die Finanzprobleme des Meißner Tierparks hat ein breites Echo ausgelöst. Wie Chef Heiko Drechsler mitteilte, hätten sich in wenigen Stunden 30 Anrufer bei ihm gemeldet und ihre Solidarität mit dem Tierpark bekundet. Ähnlich fielen die Reaktionen im Netz aus. So kommentierte der Kommunalpolitiker Ingo Kaiser: „Tierparks bedürfen einer kommunalen Unterstützung analog der Freibäder.“

Hintergrund ist, dass das Rathaus Meißen dem Tierpark-Chef bislang noch nicht sagen konnte, ob die jährliche Förderung der Stadt in Höhe von rund 60 000 Euro auch in den kommenden Jahren fließen wird. (SZ)

