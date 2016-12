Zuschuss fürs Ehrenamt Ralf Messerschmidt ist bei der Feuerwehr in Königsbrück aktiv. Das würdigt nun auch sein Arbeitgeber.

Ein Mitglied der Königsbrücker Feuerwehr in einem Hitzeschutzanzug. © Matthias Schumann

Die Feuerwehr Königsbrück kann sich über eine finanzielle Zuwendung von 500 Euro freuen. Einer der aktiven Kameraden, Ralf Messerschmidt, hatte sich um den Zuschuss bei einer Stiftung eines Arbeitgebers Veolia beworben. Der Königsbrücker kümmert sich um den technischen Betrieb der Kläranlage in der Stadt. In seiner Freizeit engagiert er sich bei der Feuerwehr. „Wir sind begeistert von dem großen Engagement unserer Mitarbeiter in ihrer Freizeit und sagen Danke“, sagt die Geschäftsführerin der Veolia-Stiftung, Fiene Berger. Die OEWA Wasser und Abwasser GmbH, die die Kläranlage in Königsbrück betreibt, gehört zu dem Veolia-Unternehmen. 143 Bewerbungen um die finanzielle Unterstützung durch das „Pro-Ehrenamt“-Programm gingen bei der Stiftung ein. Ralf Messerschmidt ist einer von insgesamt 21 Veolia-Mitarbeitern, die 500 Euro für ihren Verein oder ihre Organisation erhielten. (szo)

