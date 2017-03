Zuschuss für grünes Klassenzimmer Nieskyer Sparkassenkunden kaufen Kalender. Das freut die Kinder der Gutenbergschule und die Bewohner des Altenheimes.

Geschauspielert und getanzt haben Mädchen und Jungs aus der Nieskyer Gutenbergschule, um sich für den großzügigen Scheck der Sparkasse zu bedanken. Den zweiten bekam das Altenheim. Foto: Andre Schulze

Da brüllt der Löwe vor Freude! Der Löwe Julian gehört zur fünften Klasse der Gutenbergschule in Niesky. Er und seine Mitschüler hatten ein kleines Programm mit Liedern, Schauspiel und Tänzen vorbereitet. Damit wollten sie sich herzlich bedanken bei den Mitarbeitern der Nieskyer Sparkassen-Filiale für den großen Scheck, den diese mitgebracht hatten. Auch die Schwestern der Diakonissenanstalt Emmaus erfreuten sich an der Darbietung und auch sie durften sich über einen Scheck freuen.

Am Donnerstag übergab Filialleiterin Heike Rücker im Haus Plitt die symbolischen Schecks an die Schwestern und an die Schüler. Jeweils 959 Euro standen darauf und gingen als Spende sowohl an die Gutenbergschule als auch an das Altenpflegeheim der Diakonissenanstalt Emmaus. Das Geld stammt aus dem Verkauf des jährlichen Sparkassen-Kalenders.

Ganze 1 981 Kalender haben die Filiale Niesky und die dazugehörige mobile Filiale an ihre Kunden verkauft. Die Mitarbeiter der einzelnen Sparkassen-Standorte dürfen jedes Jahr selbst entscheiden, wem das Geld zu Gute kommen soll. Die Entscheidung für die Jugend und das grüne Klassenzimmer sei sehr schnell gefallen, erklärte Heike Rücker. Danach hätte man bewusst den Gegensatz und damit die ältere Generation und das Altenpflegeheim ausgewählt. Sylvia Ottlinger, die Leiterin der Gutenbergschule, weiß auch schon, wofür das Geld verwendet werden soll. „Wir werden weiterarbeiten an unserem grünen Klassenzimmer“, sagt sie. Und da gäbe es viele Einsatzmöglichkeiten, wie ein Sonnensegel, Sitzhocker oder auch verschiedene Spielmaterialien.

Auch Oberin Sonja Rönsch von der Diakonissenanstalt Emmaus hat eine Verwendung im Grünen im Blick: Der Plittgarten zwischen dem Haus Plitt und dem Mutterhaus soll umgestaltet werden. Hier könnte künftig ein Pavillon stehen oder ein Sandkasten gebaut werden oder eine Hängematte aufgehängt – Ideen gibt es auch hier viele.

Nicht in der mobilen und der Nieskyer Filiale wurden Kalender verkauft. Über 22 200 der beliebten Kalender wurden bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft. Das Geld kommt insgesamt 41 gemeinnützigen Vereinen und Kindereinrichtungen im Landkreis Görlitz zugute.

