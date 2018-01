Zuschuss für Elbland-Philharmonie Pirna unterstützt das Orchester für Veranstaltungen in der Stadt finanziell. Das hat sich schon einmal bezahlt gemacht.

Die Elbland Philharmonie gab 2017 beim Stadtfest Pirna ein gut besuchtes Konzert. © Daniel Förster

Pirna. Die Stadt Pirna will auch in diesem Jahr die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH finanziell fördern. Geplant ist, für Veranstaltungen in Pirna, an denen das Orchester beteiligt ist, einen Zuschuss von 3 000 Euro zu zahlen. Laut Rathaus sei es zwar nach der Kulturförderrichtlinie der Stadt nicht möglich, privatrechtliche Gesellschaften wie GmbHs zu bezuschussen. Im Sinne der Kulturvielfalt macht die Stadt aber eine Ausnahme, zumal die Elbland Philharmonie als Publikumsmagnet gilt: Beispielsweise 2016 – als schon einmal ein Zuschuss floss – gab es etwa 20 Veranstaltungen mit dem Orchester, zu denen knapp 5 000 Gäste kamen. (SZ/mö)

