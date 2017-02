Zuschuss für die Messe Die Stadt Kamenz gibt 10 000 Euro für die 25. Kreismesse. Das gab es bisher noch nicht.

Die Stadt Kamenz wird in diesem Jahr Sponsor der Kreismesse „WIR - Wirtschaft, Information, Region“ in Kamenz. Sie überweist damit 10 000 Euro an den Landkreis für das Kulturprogramm. Das beschloss jetzt mehrheitlich der Stadtrat. „Es steht Kamenz gut zu Gesicht, wenn wir dieses Zeichen gemeinsam setzen“, sagte Oberbürgermeister Roland Dantz im Stadtrat. Die Messe habe große Bedeutung für Kamenz und die Region. Die Stadt beteiligte sich bisher nicht finanziell an der Messe. Die 10 000 Euro sind ein einmaliger Betrag. „Das sollte Ehrensache bei einer 25. Messe sein“, sagte Roland Dantz.

Die Mehrheit des Stadtrats sah das ähnlich. „Das Jubiläum ist ein Anlass, etwas zu tun“, sagte Helga Schönherr (FDP). „Die Stadt sollte sich zur Messe bekennen“, sagte Volker Johne (Die Linke) und regte einige ergänzende Sätze im Beschluss an. „Der Stadtrat freut sich mit der Region auf eine weitere Ausgestaltung und inhaltliche Weiterentwicklung dieser traditionsreichen Gewerbemesse“, heißt es nun in dem Schriftstück. Es gab allerdings auch Kritik an dem Schritt. Vier Stadträte aus den Reihen der Linken stimmten dagegen. Zwei enthielten sich ihrer Stimme. „Ich sehe die Notwendigkeit nicht“, sagte Thomas Lieberwirth (Die Linke). „Ich hätte mir anderes gewünscht, wie zum Beispiel ein anderer Umgang mit Kitabeiträgen.“ (SZ/pre)

