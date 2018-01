Zuschüsse werden nach Tharandt umgelenkt Um Kosten zu decken, leitet Klingenberg Gelder in die Forststadt.

Weil in Tharandts Kindertagesstätten Klingenberger Kinder betreut werden, bekommt die Forststadt Geld. © Symbolbild/dpa

Tharandt/Klingenberg. Klingenberg muss rund 7 000 Euro an die Stadt Tharandt zahlen, weil dort in kommunalen Kitas auch Kinder aus dem hiesigen Gemeindegebiet betreut werden. Dafür hat der Verwaltungsausschuss jüngst überplanmäßig 6 100 Euro freigegeben. Pauschal waren im Haushalt dafür 1 000 Euro eingestellt.

Wird ein Kind von einer Tagesmutter in der Gemeinde Klingenberg zum Stichtag am 1. April betreut, bekommt die Gemeinde dafür im Folgejahr einen Zuschuss vom Land, erklärte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Wechsle das Kind aber dann im Folgejahr in eine Kindertagesstätte in einer anderen Gemeinde, gehe der Landeszuschuss trotzdem automatisch an die Gemeinde Klingenberg, obwohl das Geld dann der anderen Gemeinde zustehe. Dieses Geld müsse dann erstattet werden, so schreibe es der Gesetzgeber vor. Dieser Fall ist nun eingetreten, da durch die Schwangerschaft einer Tagesmutter in der Gemeinde Klingenberg drei Kinder nach Tharandt gewechselt haben. (SZ/aeh)

