Zuschüsse für neuen Bolzplatz werden geprüft Der Freitaler Ortsteil Pesterwitz soll einen neuen Fußballplatz erhalten. Auch ohne Fördermittel.

Pesterwitz bekommt einen neuen Bolzplatz. © Symbolbild: dpa

Freital. Derzeit wird geprüft, ob es für den geplanten neuen Bolzplatz in Pesterwitz Fördermittel geben kann. Wie der Ortsvorsteher von Pesterwitz, Wolfgang Schneider, auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates mitteilte, sei eine 50-prozentige Förderung prinzipiell möglich. „Sollten die Fördermittel nicht kommen, wird der Bolzplatz aber trotzdem gebaut“, so Schneider.

Der Platz soll in der Nähe der vorhandenen Sportanlagen in dem Freitaler Ortsteil entstehen. Die Kosten übernimmt die städtische Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE). Das Vorhaben war bereits seit Längerem im Gespräch. Es war von vielen Pesterwitzern als eine Art Ausgleichsmaßnahme für den Bau einer neuen Eigenheimsiedlung an der Dölzschener Straße gefordert worden. Auf der Fläche befand sich früher ein wild genutzter Bolzplatz. An der Dölzschener Straße entstehen 55 Baugrundstücke. Es ist damit Freitals derzeit größtes Wohnungsbauprojekt. Die Bauarbeiten für den Bolzplatz sollen dieses Jahr starten. (SZ/win)

