Zuschüsse für junge Hauseigentümer Die EU gibt Geld, um das Landleben attraktiver zu machen. Das kommt auch Familien in Reppis und Lichtensee zugute.

Die EU gibt Geld, um das Landleben attraktiver zu machen. © Symbolbild/dpa

Im Elbe-Röder-Dreieck zwischen Großenhain und Zeithain sollen sieben weitere Vorhaben mit EU-Geldern unterstützt werden. Das hat der sogenannte Koordinierungskreis jetzt beschlossen. Volle Zustimmung fanden demnach zwei Anträge von jungen Familien, bei der Sanierung leer stehender Wohnhäuser in Lichtensee und Reppis zu helfen.

Mit Fördermitteln unterstützt wird ebenfalls die Parkschänke Zabeltitz, um zum Beispiel die Bäder im Hotel zu sanieren. Weiterhin wurden verschiedene kommunale Projekte befürwortet, so zum Beispiel die Neugestaltung des Dorfplatzes in Goltzscha, der Ausbau eines Teils der Glaubitzer Straße in Nünchritz und die Erarbeitung einer Studie zur Regenwasserrückhaltung und Hochwasservorsorge durch die Stadt Großenhain. Außerdem soll die Kooperation der Gebiete Dresdner Heidebogen, Elbe-Elster und Elbe-Röder-Dreieck zur Vermarktung der Route „Fürstenstraße der Wettiner“ vorangetrieben werden. Die Vorhaben sollen mit insgesamt 415 000 Euro Fördermittel unterstützt werden. Ab Dezember können beim Regionalmanagement weitere Anträge eingereicht werden. (SZ)

