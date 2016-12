Zuschauermagnet Frau Holle Das Weihnachtsmärchen des Gymnasiums Niesky ist in allen Vorstellungen ausverkauft.

Wenn Schneemänner so anmutig tanzen, dann schüttelt Frau Holle (hinten) gleich noch öfter das Federkissen. Die Geschichte um Frau Holle, die Goldmarie und die Pechmarie spielt derzeit der Theaterkurs des Nieskyer Gymnasiums - vor komplett ausverkaufter Aula. Foto: André Schulze © André Schulze

Niesky. Dass man durch Fleiß eine „Goldmarie“ wird und durch Faulheit eine „Pechmarie“, weiß jeder. Aber wie schön zusätzlich Schneeflöckchen und Schneemänner tanzen können, zeigt zurzeit das Theaterstück „Frau Holle“ in Niesky. Am Donnerstagvormittag war die Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens im Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium. Das wird jedes Jahr vom Grundkurs Musiktheater der Elftklässler aufgeführt. Die 16 Schüler des Kurses geben zwölf Vorstellungen, bei denen die je 160 Plätze in der Aula am Zinzendorfplatz längst restlos ausverkauft sind.

Die Kita See und die Grundschule Nieder Seifersdorf waren die Ersten, die es erleben durften. Letztere gehören schon zu den Stammgästen. Elfie Koch, Schulleiterin in Nieder Seifersdorf: „Wir fahren schon viele Jahre hierher und sind sehr dankbar. Das Märchen vor Weihnachten ist immer ein tolles Erlebnis. Wir wissen, wie viel Arbeit da drin steckt.“ Kerstin Schönbrodt, Leiterin des Theaterkurses: „Die Proben begannen schon im August.“ Im Frühjahr folgt das Theaterstück der 12er, diesmal „Der große Gatsby“. (as)

zur Startseite