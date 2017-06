Zuschauer bleiben weg Der Döbelner SC verbucht die schwächste Besucherbilanz seit der Wende. Eine Folge des Abstiegskampfes?

In guten Zeiten standen die Besucher bei Spielen des Döbelner SC (links Chris Liebmann, mit der Nummer 19 Rico Bebersdorf) auch gegenüber der Tribüne. In der abgelaufenen Saison kamen aber nur noch 71 Fans pro Spiel ins Stadion. © Archiv/André Braun

Wo sind die Zuschauer geblieben? Diese Frage müssen sich die Landesklassefußballer des Döbelner SC gefallen lassen. In der abgelaufenen Saison kamen im Schnitt gerade mal 71 Besucher in den Heinz-Gruner-Sportpark. Das war die schlechteste Quote seit der Wende. Noch im vergangenen Jahr betrug der Zuschauerschnitt 101 Besucher pro Heimspiel. Ganz zu schweigen von Werten über 200 oder gar 300 Fans (313 in der Saison 2012/2013) pro Spiel, die noch nicht so lange zurückliegen.

Einer der Gründe für den Zuschauerschwund dürfte wohl im permanenten Abstiegskampf liegen, dem sich die Döbelner in der abgelaufenen Saison stellen mussten. Erst einen Tag vor dem letzten Spieltag war der Klassenerhalt gesichert. Dennoch konnte der Döbelner SC nach einer schwachen Hinrunde mit nur zwölf Punkten eine Steigerung nachweisen. Mit den 20 Punkten aus der Rückrunde landete das Team der Trainer Uwe Zimmermann und René Hüttmann auf Platz zwölf. „Wir sind froh, dass der Klassenerhalt geschafft ist“, hatte Zimmermann nach dem letzten Spiel gesagt. Trotz des steten Abstiegskampfes habe er eine Entwicklung in der Mannschaft gesehen, sodass der Klassenerhalt letztendlich verdient sei.

Lipsia Eutritzsch erwies sich in dieser Landesklasse-Saison als das Maß aller Dinge. „Erstmals steigt Eutritzsch dadurch in die Landesliga auf“, jubilierte Lipsia-Trainer Arvid Schröpfer. Er durfte sich zugleich über den Umstand freuen, dass sein Team das fairste Team der Liga war. „Und wir sind in der Rückrunde ungeschlagen geblieben“, betonte er. Für den HFC Colditz verlief die Rückrunde ziemlich durchwachsen und durchkreuzte alle Hoffnungen auf den Sprung in die Sachsenliga. „Die schwierige Wintervorbereitung hat uns zurückgeworfen“, bekannte HFC-Coach Jörg Soujon, der dennoch die „richtig gute Hinrunde“ hervorhob. Noch vor der Truppe des Trainerduos Soujon/Robert Campbell (er kam nach seiner Entlassung bei Sachsenliga-Aufsteiger Zwenkau zum HFC) landete Aufsteiger Blau-Weiß Leipzig. Der Leipziger Stadtmeister von 2016 war wohl das spielerisch stärkste Team der Liga. In diesem Jahr verzichtete der Verein noch auf den Aufstieg, in der kommenden Saison könnte er ein sehr ernstes Wort darum mitreden.

Der viertplatzierte SV Liebertwolkwitz spielte konstant, steckte selbst Verletzungen beachtlich gut weg und konnte so die Vorjahresplatzierung wiederholen. Trainer Thomas Rochol war zufrieden. „Darüber kann ich nicht meckern, über die Trainingsbeteiligung dagegen durchaus manchmal“, ließ er leise Kritik an seiner Truppe anklingen. Der Vorjahresdritte, die Reserve des SSV Markranstädt, wurde diesmal Fünfter und wird nun vom Verein aus der Liga zurückgezogen. Trainer Olaf Brosius verlässt seinen Posten, allerdings nicht nur deshalb. Der FSV Krostitz verbesserte sich um drei Ränge und wurde diesmal Sechster. In der Heimwertung waren die „Bierbrauer“ um Coach Tobias Heede (Ronald Werner musste im Herbst gehen, der „Co“ übernahm) sogar Dritter.

Noch deutlicher verbesserte sich der Bornaer SV, der von Rang 15 auf den siebten Platz kletterte. Er hat aus dem im Vorjahr nur mit Glück vermiedenen Abstieg offenbar gelernt. Der ESV Delitzsch kam einmal mehr im gesicherten Tabellenmittelfeld ein. Auffällig ist allerdings, dass sich der ESV im zweiten Jahr hintereinander um einen Rang verschlechterte. Auch Frisch Auf Wurzen landete als Neunter im Mittelfeld, nur dass die Tendenz der Keksstädter umgekehrt leicht nach oben zeigt. Dagegen büßte der FC Bad Lausick vier Ränge ein und wurde nur Zehnter. In der Zuschauergunst liegen die Kurstädter dennoch auf dem zweiten Platz. Wenn auch mit deutlichem Abstand zum Sieger Roter Stern, der Tabellenelfter wurde und diesmal nie echte Abstiegsängste hatte.

Aufsteiger Eintracht Sermuth hatte unter großen personellen Schwankungen zu leiden und war am Ende glücklich, dass mit Taucha nur ein Team aus der Sachsenliga kommt. Noch mehr Glück hatte der TSV Schildau, der vom Rückzug der Markranstädter profitierte. Doch den Schildauern ist klar, dass es mit der gleichen Leistung künftig nicht beim Liga-Erhalt bleibt. Bei Hartenfels Torgau warf aus ähnlichem Grund Trainer Mathias Klopf das Handtuch. Die Mannschaft habe nicht die richtige Einstellung, grantelte der Coach und ging einige Wochen vor Ultimo. Noch schlechter präsentierte sich der FC Elbaue Torgau, der zum letzten Spiel beim HFC Colditz gar nicht mehr antrat. So sehen Absteiger aus – auch moralische.

