Zusatzschild am Ärger-Smiley Jetzt wird deutlicher, was von den Autofahrern vor dem Kindergarten Bad Schandau erwartet wird.

In Bad Schandau wird Autofahrern auch dann ein trauriger Smiley gezeigt, wenn sie vorschriftsmäßig fahren. Nur wer freiwillig langsamer fährt, wird angelächelt. © Dirk Zschiedrich

Bad Schandau. Die Stadt will nicht aufgeben im Kampf um ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf der Bundesstraße vor der Kindertagesstätte Elbspatzen. „Das werden wir in regelmäßigen Abständen immer wieder beim Landratsamt beantragen, weil es uns im Sinne unserer Kinder wichtig ist“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus).

An dem umstrittenen Geschwindigkeitsanzeigegerät auf der Bundesstraße in Bad Schandau hängt nun seit einiger Zeit ein Zusatzschild. Das soll erklären, dass es den traurigen Smiley gibt, wenn man nicht freiwillig das Tempo auf höchstens 30 Stundenkilometer drosselt.

Seit Monaten wird in der Stadt über die Anzeigetafel diskutiert. Eigentlich gilt auf dem Abschnitt aus Richtung Schmilka kommend vor dem Aufzug und dem Kindergarten ein Limit von Tempo 50. Der Smiley zeigt aber auch ein trauriges Gesicht, wenn Autofahrer knapp unter 50 fahren. Hintergrund für diese Einstellung der Anzeige ist, dass sich die Stadt seit Jahren vor dem Kindergarten, in dem auch die Hortkinder der Grundschule betreut werden, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 wünscht. Das wurde aber von den übergeordneten Verkehrsbehörden jedes Mal abgelehnt. Auf Bundesstraßen ist es ohnehin schwer, ein Tempo-Limit von 30 Stundenkilometern durchzusetzen. Ausnahmen gibt es jedoch, wenn es unübersichtliche Verkehrssituationen erfordern. An der Engstelle in Postelwitz ist das beispielsweise der Fall, aber auch am Kindergarten, wenn man aus Richtung des Bad Schandauer Marktplatzes kommt. Auf der Gegenspur sei das aber nicht problematisch. Deshalb wurde das Ansinnen der Stadt vom Landratsamt abgelehnt.

