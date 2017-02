Zusatzkarten für Kaiser-Konzert Wegen der großen Nachfrage entschied der Veranstalter Semmel Concerts, 1.500 Karten für den Hutberg nachzulegen.

Roland Kaiser bei der Kaisermania 2016 am Dresdner Elbufer. © Uwe Soeder

Die Fans wird es freuen, andere werden etwas verwirrt sein: Es gibt seit Mittwoch wieder 1.500 Tickets für das Pfingstsonntagskonzert auf dem Kamenzer Hutberg mit Schlagerstar Roland Kaiser im freien Verkauf. Vor einer Woche hieß es: Ausverkauft! Für große Open Airs im Nachgang Zusatzkarten nach zu ordern, ist durchaus eine oft praktizierte Verfahrensweise von Konzertveranstaltern. Man lotet die Kapazitäten der Auftrittsorte durchaus im Vorgang aus, hält sich aber ein Kontingent offen, dass man mit gutem Gewissen später anbieten kann, heißt es.

Für Kamenz bedeutet es, dass die im Maximalfall bis 10.000 Besucher fassende Hutbergbühne am 4. Juni wohl ziemlich voll wird. „Die Nachfrage war auch gerade in den letzten Wochen bei uns im Kamenzer SZ-Treffpunkt wirklich enorm. Die Telefone liefen sachsenweit heiß. Semmel Concerts hat sich sicherlich auch aus diesem Grund für einen Ticketnachtrag entschieden“, so Armin Burkhardt. Die Lessingstadt dürfte es freuen. Ihre Pfingstkonzerte sind legendär. Im Sommer 2017 dürfen sich die Fans außerdem auf ein Open Air mit Bonnie Tyler am 8. Juli sowie auf die Oldie-Rock-Legenden CCR, The Lords und The Rattles am 29. Juli freuen.

Tickets für alle Hutberg Open Airs 2017 gibt es in den SZ-Treffpunkten sachsenweit. Für das Roland Kaiser Konzert zahlt man 47 Euro. Das Kontingent ist begrenzt.

