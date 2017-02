Zusammenstoß mit hohem Schaden

Pirna. Sonnabendnachmittag hat laut Polizei ein junger Mann drei Mädchen (10/13/13) beim Schwimmen im Geibeltbad am Gesäß und an den Beinen berührt. Mit zwischenzeitlich verständigten Mitarbeitern des Bades konnte der mutmaßliche Täter noch im Bad ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Afghanen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf, aufgenommen.

Sebnitz. Der Fahrer (30) eines Audi befuhr am Sonntagmorgen die Schandauer Straße in Richtung Kreisverkehr. Beim Durchfahren einer Rechtskurve auf einer Brücke kam er auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte das Auto einen vereisten Hang hinauf, überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Die Fahrerin (41) eines VW Passat war auf der Straße in Richtung Bad Schandau unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve geradeaus fuhr. Dort kollidierte sie frontal mit einem im Gegenverkehr fahrenden Audi (Fahrer 29). Beide Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zusammenstoß an Autobahnabfahrt

Bannewitz. Eine 70-Jährige wollte am Sonntagnachmittag in Goppeln mit ihrem Nissan von der A 17 kommend nach links auf die S 191 in Richtung Bannewitz abbiegen. Dabei übersah sie einen Toyota (Fahrerin 29), der dort in Richtung Dresden unterwegs war und stieß mit dem Wagen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden summiert sich insgesamt auf mindestens 10.000 Euro.