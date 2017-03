Zusammenstoß im Gegenverkehr Ein Fahrer und ein neunjähriger Junge wurden in Ober-Prauske schwer verletzt.

Ober-Prauske. Am frühen Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr befuhr der Fahrer eines Renault die Straße von Gebelzig nach Weigersdorf. In Ober-Prauske kam er aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem VW Caddy zusammen. Dessen 40-jähriger Fahrer sowie sein neunjähriger Insasse wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt. Der 31-jährige Renault-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde mit insgesamt 12 000 Euro beziffert. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Unfalldienst des Polizeireviers Görlitz übernommen. (szo)

