Zusammenstoß beim Überholen

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Bei einem Unfall in Neuwallwitz sind am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein 18-Jähriger mit seiner Simson gegen 7.40 Uhr in Richtung Mittweidaer Straße unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr auch eine 14-jährige Fahrradfahrerin. Als der 18-Jährige die Radfahrerin überholen wollte, bog das Mädchen nach links in ein Grundstück ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Der Schaden an den Zweirädern wurde mit rund 400 Euro angegeben. (DA)

