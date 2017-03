Zusammenstoß bei Überholmanöver Zwei Laster wollte ein 84 Jahre alter VW-Fahrer in einer riskanten Aktion überholen. Das misslang und hatte Folgen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag auf der Bundesstraße 98 im Zuge eines riskanten Überholmanövers ereignete.

Ein 84-Jähriger fuhr mit einem VW Golf die B 98 in Richtung Großenhain. In einer Rechtskurve vor dem Abzweig Flugplatz überholte er zwei Lkw, obwohl die Strecke nicht vollständig einsehbar war. Als er sich in Höhe des vorderen Lkw Mercedes befand, kam ihm ein Lkw MAN entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Fahrer des blauen MAN eine Gefahrenbremsung einleiten und leicht nach rechts ausweichen. Der 84-Jährige kam ebenfalls nach rechts und stieß mit dem Lkw Mercedes neben ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1 500 Euro. (szo)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt Riesa. Eine 30-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrem Citroen auf der Lauchhammerstraße unterwegs und musste in Höhe Friedrich-Ebert-Platz verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender Mercedes (Fahrer 27) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Dabei wurde die 30-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 7000 Euro. VW Scirocco gestohlen Coswig. In der Nacht zum Montag stahlen Unbekannte einen weißen VW Scirocco von der Radebeuler Straße in Coswig. Laut Polizeiangaben ist der Zeitwert des knapp sechs Jahre alten Wagens nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet den Fahrer des blauen Lkw MAN mit grauem Planenzug sich als Zeuge zu melden. Auch der Fahrer eines roten Lkw Mercedes mit Tandemanhänger, der hinter dem blauen MAN fuhr, wird als Zeuge gesucht. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain sowie die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

zur Startseite