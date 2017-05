Zusammenstoß am Ortseingang In Pirna-Zehista krachte es am Dienstag. Ein Skoda geriet aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Marko Förster

Pirna. Direkt am Ortseingang Pirna-Zehista hat es am Dienstag gekracht. Ein Skoda Fabia und ein Opel Zafira prallten am frühen Abend aufeinander. Der 61 Jahre alte Skoda-Fahrer war von Cotta in Richtung Pirna unterwegs. Am Ortseingang bremste er offensichtlich ab, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden weißen Opel zusammen. Der Skoda-Fahrer wurde verletzt und kam per Rettungswagen ins Pirnaer Klinikum.

Der 37-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Die Kameraden der Pirnaer Feuerwehr rückten aus und banden ausgelaufene Flüssigkeiten. Die Polizei nahm den Unfall auf und prüft nun, warum der Skoda auf die Gegenfahrbahn geriet. Auf der Straße kam es bis 20:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 12000 Euro. (mf)

