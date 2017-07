Zusammenschluss der Bautzener Senioren

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Kegeln. Oftmals kocht jeder Sportverein sein eigenes Süppchen, nicht jedoch die Seniorenkegler des MSV Bautzen und vom Kegelverein Bautzen West. Die einen spielten in der vergangenen Saison in der 1. Verbandsliga und die anderen in der 2. Verbandsliga. Beide waren mit ihren Leistungen nicht zufrieden und mussten den bitteren Abstieg in Kauf nehmen. Kurzerhand setzte man sich zusammen und beschloss, künftig einen gemeinsamen Weg zu gehen, um sportlich erfolgreicher zu sein. West-Vereinschef Rolf Zeidler war sich dabei nicht ganz sicher, wie seine alteingesessenen Senioren-Kegler reagieren würden, musste man ja drei Mannschaften umbauen.

Doch nun werden in der kommenden Saison drei Senioren-Teams an den Start gehen. Eins in der 2. Verbandsliga, eins in der Meisterliga und eins in der OKV-Klasse. Da die West-Sportler in der Mehrheit waren, entschied man sich, unter dem Vereinsnamen KV Bautzen West die Punktspiele aufzunehmen. Das MSV-Präsidium entschied sich im regionalen Interesse, die Spielklasse der 2. Verbandliga zu delegieren. (rpf)

