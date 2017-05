Zusammenprall mit Gegenverkehr

Randalierer in der Pirnaer Innenstadt Pirna. In der Nacht zum Donnerstag der vergangenen Woche (11.5.) haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen in der Pirnaer Innenstadt begangen. So wurden an der Siegfried-Rädel-Straße sowie der Bahnhofstraße die Scheiben einer Haustür, eines Schaukastens sowie einer Anzeigentafel der Verkehrsbetriebe zerschlagen. Zudem wurden Briefkästen und eine Werbetafel aus der Verankerung gerissen sowie Baustellenabsperrungen in die Gottleuba geworfen. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf mindestens 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zur konkreten Tatzeit sowie zu den Tätern machen können, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Pirna oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr Klingenberg. Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Dippoldiswalder Straße (S 192) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer (31) verletzt wurde. Der 31-Jährige war mit einem VW Golf auf der S 192 zwischen Ruppendorf und Elend unterwegs. Ersten Ermittlungen nach bekam der Mann während der Fahrt gesundheitliche Probleme, woraufhin er die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge geriet er auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia (Fahrer 49) zusammen. Anschließend prallte der VW noch gegen ein parkendes Fahrzeug. Der 31-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden summiert sich auf insgesamt mindestens 12.000 Euro.

Baustellencontainer aufgebrochen Bannewitz. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Baucontainer an der B 170 Ecke Windbergstraße eingebrochen. Zudem drangen sie in einen Lkw Mercedes ein. Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.