Zusammenprall mit Ampel am Straßburger Platz

© Roland Halkasch

Wegen eines Unfalls herrscht am Straßburger Platz momentan Staugefahr. Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen ist dort an der Ecke zur Gläsernen Manufaktur ein blauer Audi gegen einen Ampelmast geprallt. Laut Verkehrswarndienst ist die Anlage deshalb jetzt außer Betrieb. Die Polizei bittet darum, das Gebiet möglichst weiträumig zu umfahren.



Reporterangaben zufolge zog sich der Fahrer des Audis schwere Verletzungen zu. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. (fsc)

