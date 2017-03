Zusammenarbeit neu geregelt Der Gemeinschaftsausschuss ist kleiner geworden. Die Bergstadt hat sich bereits darauf verständigt, wer mitmacht.

Die Stadt Altenberg und die Gemeinde Hermsdorf/Erzgebirge haben die gesetzlichen Grundlagen für ihre Zusammenarbeit angepasst. Wie der Leiter des Altenberger Bürgermeisterbüros, Reiner Fischer, in der jüngsten Ratssitzung informierte, war das notwendig geworden, weil Hermsdorf nun weniger als 1 000 Einwohner hat. In diesem Zuge wurden an der Satzung kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen. Zudem wurde sie ergänzt, weil Altenberg weitere Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz übernehmen wird. Die Bergstadt ist laut Gesetz für die Schaffung der kleinen Einsatzstelle – offiziell als ortsfeste Befehlsstelle bekannt – zuständig.

Zudem mussten die Kommunen die Sitzverteilung im Gemeinschaftsausschuss verändern. Für Altenberg sitzen im Ausschuss statt vier nun nur noch zwei Räte neben Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler), für Hermsdorf Bürgermeister Andreas Liebscher (parteilos) und ein Gemeinderat. Bisher waren es zwei.

Die beiden größten Fraktionen im Altenberger Rat verständigten sich bereits darauf, wer neben Kirsten die Interessen der Stadt Altenberg vertreten soll. Für die Freien Wähler wird das Tino Hauffe sein. Dessen Vertreter ist Ingo Rümmler. Für die CDU wird Kay Hardelt im Ausschuss sitzen. Als sein Vertreter wird Rolf Kadner arbeiten. Die Hermsdorfer werden ihren Vertreter dann in der Sitzung am 4. April bestimmen, kündigt Bürgermeister Andreas Liebscher an.

