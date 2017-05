Zusage fürs Vereinsheim ist da Der Freistaat hat seinen Zuschuss für das Großprojekt zugesichert. Wird jetzt bald gebaut?

Wenn Fördermittelbescheide eintreffen, ist das meistens ein Grund zur Freude. Auch in Wülknitz ist das so. Die Gemeinde hat nach Angaben von Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) den Bescheid erhalten, dass sie Zuschüsse für den Bau des geplanten Vereinsheims bekommt.

Das rund eine Million Euro teure Bauprojekt ist das mit Abstand größte Investitionsvorhaben für die kleine Kommune. Die Planung für den Flachbau, in dem künftig Kicker und Kegler eine neue Heimstatt finden sollen, läuft bereits seit Längerem.

Wann das Baugeschehen am Sportplatz beginnen soll, ist aber laut Bürgermeister Clauß noch offen. Besondere Eile, mit den Arbeiten loszulegen, gebe es nicht. „Wir stehen nicht unter Zeitdruck“, so Clauß auch mit Blick auf die Frist, in der die Fördergelder verbaut werden müssen. Im nächsten Gemeinderat soll das Thema Vereinsheim wieder auf der Tagesordnung stehen. Auch bis dahin ist noch Zeit: Die Wülknitzer Bürgervertreter tagen das nächste Mal am Montag, 19. Juni. (SZ/ewe)

