Zusätzliches Geld für Sportvereine Die Stadt hat die Gesamtsumme erhöht – auch wegen der Eingemeindungen.

Die Vereine mit eigenen Sporteinrichtungen werden wieder einen Zuschuss von der Stadt bekommen. Wegen der durch Eingemeindungen hinzu gekommenen Vereine ist die Gesamtsumme auf 22 000 Euro erhöht worden.

Die Verteilung wird nach der Anzahl der Mitglieder vorgenommen. Der Döbelner Sportclub mit 933 Mitgliedern erhält rund 8 500 Euro, der ESV Lok rund 6400 Euro und die SG Neudorf 3 000 Euro. Zuschüsse haben auch die Döbelner Bogenschützen, der 1. Anglerverein 1926, der SV Einheit Lüttewitz, der Reitverein Lüttewitz und der SV 50 Traktor Mochau beantragt.

Über den Zuschuss hinaus gibt die Stadt erhebliche Summen für den Vereinssport aus. Die Kosten für Trainingsbetrieb und Wettkämpfe in den stadteigenen Sportanlagen belaufen sich auf rund 350 000 Euro. Davon fließen nur etwa 9 000 bis 11 000 Euro pro Jahr durch Entgelte an die Stadt zurück, so Michael Thürer vom Sportamt. (DA)

