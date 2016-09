Zusätzliches Geld für die Altstadt Die Stadt hat bislang 300 000 Euro an Ausgleichsbeträgen eingenommen.

Laut Bundesbaugesetz sind Immobilien- und Grundstücksbesitzer in Sanierungsgebieten verpflichtet, für die Wertsteigerung ihres Eigentums Ausgleichsbeträge an die jeweilige Kommune zahlen. Das trifft auch auf das Sanierungsgebiet der historischen Altstadt in Meißen zu.

Auf die Frage, wie viel Geld die Stadtverwaltung bislang eingenommen hat, erklärte Sprecherin Anne Dziallas: „Laut abgeschlossener Verträge beträgt die Summe aktuell 300 669 21 Euro.“ Das Geld soll in die Umsetzung von sechs Projekten fließen, die der Stadtrat beschlossen hat. „Das Stadtplanungsamt erarbeitet die Entwürfe für die einzelnen Plätze, z. B. für den Platz hinter der Frauenkirche, den Kändlerpark und die Freifläche an der Leipziger Straße. Der Stadtrat wird letztendlich darüber abstimmen.“

Die geschätzten Kosten der sechs Projekte belaufen sich auf 535 000 Euro. Allerdings haben noch nicht alle Eigentümer Ausgleichsbeträge gezahlt. An dieser Stelle bittet die Stadt wiederholt, bis Jahresende einen Antrag auf vorzeitige freiwillige Ablösung zu stellen. Dann wird ein Abschlag von 20 Prozent auf den Ausgleichsbetrag gewährt. (SZ/ul)

zur Startseite