Zusätzliches Geld für den Theaterplatz Um die Kanäle unter dem Platz zu sanieren, wird die Stadt 150 000 Euro extra investieren. Außerdem wird vor Ort ein Pumpwerk gebaut.

Ende nächsten Jahres soll die Umgestaltung des Meißner Theaterplatzes weitestgehend abgeschlossen sein. Vorbereitende Arbeiten vor dem Filmpalast haben bereits 2016 begonnen. Nun soll unter anderem der Kanalbau fortgesetzt werden. Am Theaterplatz ist 2018 die Sanierung des Mischwasserkanals vorgesehen. Ziel war es ursprünglich, zu diesem Zweck ein Schachtbauwerk zu errichten. Allerdings kann dies durch das in diesem Jahr geplante Hochwasserpumpwerk Altstadt umgangen werden. Das Pumpwerk eröffnet die Möglichkeit, auf das Schachtbauwerk zu verzichten, da vom Baukörper des Pumpwerkes aus die Sanierung ebenso gut durchgeführt werden kann.

Um die dafür nötigen Aufträge zu vergeben, müssen nun zunächst 150 000 Euro bereitgestellt werden. Einen entsprechenden Beschluss fasst der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend. Die Bauausführung ist im zweiten und dritten Quartal vorgesehen. In der aktuellen Haushalts-und Finanzplanung sind für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 150 000 und 250 000 Euro eingeplant.

