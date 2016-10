Zusätzlicher Klassenraum benötigt

Die Grundschule in Struppen muss demnächst einen weiteren Klassenraum einrichten. Darüber informierte Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) im vergangenen Gemeinderat. Grund sei ein geburtenstarker Jahrgang, sodass im Herbst 2018 zwei erste Klassen eingeschult werden. Dafür wird wahrscheinlich das bisherige Computerkabinett genutzt. „Die Technik ist bis dahin sowieso veraltet, es wird also keine Einschränkungen im Unterricht geben“, sagt Schuhmann. Die dann fehlende Technik werde wahrscheinlich durch Laptops oder Tablets ersetzt, für die es kein separates Zimmer braucht. Im Entwurf des Doppelhaushalts für 2017/18 werden dafür mehrere tausend Euro veranschlagt. Etwas gespart werden kann wohl an den Möbeln, weil die Schule davon noch einige eingelagert hat. Kämmerin Kerstin Seifert nannte im Gemeinderat bereits einige Punkte des Haushaltsentwurfs, allerdings dauere die Festsetzung noch einige Wochen. (SZ/nr)

