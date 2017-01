Zusätzlicher Bus Vor allem für den Schülerverkehr ist die Fahrt morgens von Neundorf nach Pirna eingerichtet worden.

6.55 Uhr startet bis 31. März ein zusätzlicher Bus von Neundorf nach Pirna. © Daniel Förster

Die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) setzt seit Dienstag einen zusätzlichen Bus auf der Stadtbuslinie N für eine weitere Fahrt in den Morgenstunden vom Wendeplatz Neundorf in Richtung Stadtzentrum ein. Laut der OVPS verkehrt diese Fahrt 6.55 Uhr ab Wendeplatz Neundorf zusätzlich zu den bereits bestehenden Fahrten und wird ausschließlich in der Winterzeit bis 31. März 2017 angeboten. Die Verstärkung auf der Strecke wurde in den Fahrplan aufgenommen, um vordringlich die Schüler des Schiller-Gymnasiums auf der Seminarstraße, der evangelischen Grundschule auf der Nikolaistraße sowie der Goethe-Oberschule am Dohnaischen Platz in die Bildungsstätten zu bringen. Damit reagiert die OVPS auf das Fahrgastaufkommen, das in den vergangenen Tagen bei den Fahrten 6.46, 7.01 und 7.05 Uhr stark angestiegen war. Die OVPS bittet nun vor allem Schüler, stattdessen das zusätzliche Angebot zu nutzen. (SZ/mö)

