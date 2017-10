Zusätzliche Zeit In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren zurückgestellt. Dann gilt die Winterzeit. Nicht jeder profitiert davon.

Die Nachtarbeiterin Es ist Zufall, dass ich in dieser Nacht arbeiten muss. Das regelt bei uns das Diensteschema. Aber der Dienst ist so geschnitten, dass das passt. Ich fahre die kombinierte Linie 12/4 und fange um 20.30 Uhr an. Um 5.45 Uhr endet mein Dienst. Das ist für mich eine Schicht wie jede andere auch. Da muss ich mich nicht besonders vorbereiten. In einer kurzen Zeitumstellungsnacht habe ich bisher aber noch nicht gearbeitet. Denise Zeiler, 38 Jahre, Straßenbahnfahrerin

Die Zoobewohner & ihre Pfleger Kurz vor acht Uhr morgens wird sich die Weißkopfsaki-Familie am Sonntag ungeduldig hinter der Tür versammeln. Eine Stunde später als sonst bekommen sie ihr Obst- und Gemüse-Frühstück. Gestresst oder gar unleidlich sind die Affen deshalb aber nicht. Bis zu zwei Wochen braucht es, bis sich ihre innere Uhr umgestellt hat. Ganz anders bei ihren Nachbarn im Brandes-Haus: Die Koalas verschlafen die Zeitumstellung förmlich. Olaf Lohnitz, 53 Jahre, Zoo-Revierleiter

Die Computerspielerin Über die Zeitumstellung freue ich mich, schließlich habe ich so eine Stunde mehr Zeit. Ich habe das allerdings nur mitbekommen, weil ein Klassenkamerad an diesem Tag Geburtstag feiert und sich über die zusätzliche Stunde gefreut hat. Ich werde die Zeit nutzen, um mit meinem Freund, der weiter weg wohnt, und mit meinen Dresdner Freunden zu chatten und Computer zu spielen.“ Vanessa Leitner, 17 Jahre, Azubi zur Sozialassistentin

Länger arbeiten, länger feiern, länger schlafen: Werden die Uhren in der Nacht zum Sonntag auf die Winterzeit umgestellt, gibt es eine Nachtstunde zusätzlich. Die einen müssen deshalb zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehr arbeiten, die anderen können die zusätzliche Stunde genießen. Um 3 Uhr wird die Zeit um eine Stunde zurückgestellt.

Bleiben Busse und Straßenbahnen in dieser Zeit stehen?

Nein, sie fahren weiter und es gibt ein Postplatztreffen mehr in dieser Nacht. Das heißt, nach dem Sommerzeit-Postplatztreffen um 2.25 Uhr findet noch ein Winterzeit-Postplatztreffen statt, natürlich wieder um 2.25 Uhr. Das nächste Postplatztreffen ist dann um 3.35 Uhr, nach Winterzeit. Alle Anschlüsse an diese Treffen finden statt. Auch die Abfahrtszeiten der Nachtbusse ins Umland werden angepasst. Die Busse fahren einmal mehr als sonst.

Wer stellt die Zeiger der Kirchturmuhren zurück?

Das funktioniert inzwischen bei allen evangelischen Kirchen automatisch, sagt Mira Körlin, Sprecherin der evangelischen Kirche in Dresden. Dazu bekommen die Uhrwerke ein Funksignal, dann drehen sich die Zeiger zurück. So funktioniert das auch bei den meisten katholischen Kirchen, erklärt Michael Baudisch, Sprecher des Bistums Dresden-Meißen. Elf gibt es in Dresden, vier davon haben Kirchturmuhren. Bei den drei katholischen Kirchen in der Neustadt, Cotta und der Johannstadt genügt ein Funksignal für die Zeitumstellung. Nur in St. Joseph in Pieschen wird das noch von Hand erledigt. Das Pendel der Uhr wird am Sonnabend 20 Uhr Sommerzeit angehalten und am Sonntag 8 Uhr Winterzeit wieder angeschoben.

Gehen die Straßenleuchten nun eine Stunde früher an?

Ja und nein. Die 44 000 elektrischen Leuchten sind nicht mit einer Uhr ausgestattet. Bei diesen Anlagen ist es also egal, ob Sommer- oder Winterzeit ist. Die Straßenbeleuchtung wird über Dämmerungsschalter ein- oder ausgeschaltet, sagt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Bei 55 Lux gehen die Lichter an. Wird es heller, gehen sie aus. Die Maßeinheit gibt an, wie hell es pro Quadratmeter ist. Zum Vergleich: Eine Kerze, die einen Meter entfernt steht, hat eine Stärke von einem Lux. Zu welcher Uhrzeit die 55 Lux erreicht sind, ist unterschiedlich. Wird es eine Stunde eher dunkel, sind sie auch eine Stunde früher erreicht. Kommt eine dunkle Wolke oder zieht ein Gewitter auf, können die Lampen auch schon am frühen Nachmittag angehen, sagt Koettnitz. Anders ist das bei der Beleuchtung der Stadtsilhouette. Die Schaltzeiten sind langfristig programmiert und ändern sich von Woche zu Woche.

Wie wirkt sich die Zeitumstellung auf den Rhythmus von Kindern aus?

Bloß keine Panik, liebe Eltern, rät Reinhard Berner, Klinikdirektor am Kinderzentrum der Uniklinik. Ein ernstes medizinisches Problem sei die Umstellung für den Schlafrhythmus der Kleinen nicht. Es könne sicher in der ersten Zeit eine leichte Verschiebung geben, aber das sei nicht dramatisch. Sein Rat: einfach schon an diesem Samstag anfangen, Abläufe wie Essen und Wickeln leicht zu verschieben, damit sich die Kinder an die neuen Zeiten gewöhnen.

Arbeiten Ärzte und Pfleger

eine Stunde länger im Krankenhaus?

Operationssäle, Intensiv- und Normalstationen – sie alle sind im Universitätsklinikum nachts durchgängig besetzt. Aber verschwinden Ärzte und Pfleger am Sonntag, eine Stunde, bevor sie an die Frühschicht übergeben? Natürlich nicht, sagt Sprecher Holger Ostermeyer. Die rund 300 Mitarbeiter der Nachtschicht arbeiten tatsächlich eine Stunde länger, damit die Patienten durchgängig versorgt sind. Sie werden also auch nicht früher von Kollegen abgelöst. Die Überstunde bummeln sie in den nächsten Wochen ab. (mit SZ/acs, jv, sr, jr, the)

