Zusätzliche Kita-Plätze Die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna lässt die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ erweitern. Die Bauaufträge sollen schon am Dienstag vergeben werden.

Der Anbau der Kita Wirbelwind wird umgebaut, so entstehen zusätzliche Betreuungsplätze. © Dirk Zschiedrich

Reinhardtsdorf-Schöna. In der Gemeinde gibt es wieder mehr Kinder. Das sorgt für Freude, hat aber auch Konsequenzen. Die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ ist zu klein, um alle Kinder aufzunehmen, deren Eltern sich das wünschen. Seit August 2017 wird die Einrichtung in Reinhardtsdorf von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. Für die Immobilie bleibt aber die Gemeinde zuständig. Der Gemeinderat hat nun entschieden, an der Kita einen ungenutzten Anbau als Aufenthaltsraum ausbauen zu lassen. Anderenfalls hätte die Hortbetreuung ausgelagert werden müssen, was aber niemand will. Die Kita-Erweiterung war auch notwendig, weil die Ausnahmegenehmigung ausgelaufen war. Nur damit war es möglich, insgesamt 70 Kinder zu betreuen. Mit dem Ausbau werden mehr Plätze geschaffen. Die Bauaufträge sollen zur Sitzung am Dienstag, 13. März, vergeben werden. Außerdem stehen ein Beschluss zum Meldeschein-System und Bürgeranfragen auf der Tagesordnung. (SZ/gk)

Gemeinderat Reinhardtsdorf-Schöna, 13. März, 19.30 Uhr, Sport- und Freizeittreff Waldbadstraße

