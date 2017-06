Zusätzliche fünfte Klasse wird eröffnet Nachdem sich ungewöhnlich viele Schüler an der Oberschule angemeldet hatten, gibt es nun vier Parallelklassen.

Mehr Fünftklässler als gedacht werden ab August in Oberschule Wilsdruff unterrichtet. © Oberthür

An der Oberschule Wilsdruff wird es ab dem kommenden Schuljahr eine zusätzliche fünfte Klasse geben. Damit werden ab dem August 2017 nicht drei, sondern erstmals vier Klassen eines Jahrgangs unterrichtet. Das teilte die Bildungsagentur auf Nachfrage mit. Hintergrund ist, dass sich für das nächste Schuljahr ungewöhnlich viele Mädchen und Jungen angemeldet hatten: 111 Kinder wollten demnach in Wilsdruffs Oberschule aufgenommen werden. Alle erhielten einen Platz. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der angemeldeten Schüler immer zwischen 65 und 80.

Dass nun so viele Kinder an die Oberschule wollen, dafür gibt es für Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU) nur einen Grund: „Die Kinder wollen kurze Schulwege haben“, sagte er bereits im März, als die Zahlen vorlagen. Denn unter den 111 angemeldeten Kindern gibt es 25 Mädchen und Jungen, die eine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium hatten, damit aber an eine Schule in Freital, Nossen, Tharandt oder Dresden hätten pendeln müssen. Rother: „Die Bereitschaft, täglich lange Fahrwege und Fahrzeiten auf sich zu nehmen, sinkt.“ Platz ist an der Oberschule vorerst genug: Die Einrichtung ist laut Schulverwaltung 3,5-zügig ausgelegt. Das heißt, im Durchschnitt aller zwei Jahre können statt drei auch vier Klassen gebildet werden.

In der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass mit der Eröffnung des geplanten Wilsdruffer Gymnasiums die Schülerzahlen an der Oberschule wieder auf drei Klassen sinken werden. Das Gymnasium soll ab diesem Jahr gebaut werden und zum Schuljahr 2019/20 in Betrieb gehen.

