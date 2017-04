Zusätzliche Busse und Bahnen sollen Verkehrschaos verhindern Am Ostersonnabend werden zur Mega-Party am Schandauer Elbufer so viele Gäste erwartet wie noch nie. Die Veranstalter sind vorbereitet.

Der Holzberg wächst. Mit Radlader und viel Handarbeit haben Mitarbeiter des Bauhofs am Mittwoch damit begonnen, den extra großen Haufen für das Lagerfeuer in Bad Schandau aufzutürmen. Das ist nicht das Einzige, was dieses Jahr zum traditionellen Osterfeuer an den Elbwiesen unterhalb der Toskana-Therme etwas größer ausfällt als sonst. Seit bekannt ist, dass die Kurstadt die Internetabstimmung des Radiosenders MDR Jump gewonnen hat, wird auch hinter den Kulissen emsig gearbeitet. Die Radioleute kommen mit einer riesigen Bühne und bringen unter anderem den Sänger Wincent Weiss und das Duo Stereoact mit, die derzeit die Musikcharts stürmen. Außerdem werden die Moderatoren der Jump-Morningshow, Sahra und Lars, sowie die Partyband Malibu Stixx dabei sein. Ganz neu im Programm kam Jonas Monar hinzu. Der junge Sänger trat schon im Vorprogramm von Silbermond auf. Los geht die Party um 18 Uhr. Das große Finale mit allen Stars ist für 21 Uhr vorgesehen. Danach gibt es noch Musik zum Ausklang und ein Feuerwerk ist angekündigt.

Beim Radiosender rechnet man damit, dass die Künstler bis zu 5 000 Besucher anlocken werden. Das wäre weit mehr als Bad Schandau mit all seinen Ortsteilen zusammen an Einwohnern zählt, nämlich rund 3 900. So eine Großveranstaltung gab es noch nie in der Stadt.

Trotzdem haben die Macher diese Herausforderung angenommen und freuen sich über jede Menge Unterstützung aus der gesamten Region. Veranstalter ist die Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (BSKT). Ein Großteil des Festgeländes gehört zur Toskana-Therme. Seit Jahren findet dort das Osterfeuer statt. Auf den diesjährigen Ansturm wird sich ganz besonders vorbereitet. „Wir werden an der Beach-Bar einen 30 Meter langen Tresen aufbauen“, sagt Residenzmanager Axel Hausmann. Kein Partybesucher soll unversorgt bleiben. Beim Service helfen die Mädels der Funkengarden der Karnevalsvereine aus Bad Schandau und Cunnersdorf. Auch der Feuerwehrverein Rathmannsdorf packt mit an. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft übernimmt die wasserseitige Absicherung des Veranstaltungsgeländes, das DRK übernimmt den Sanitätsdienst. Alle unterstützenden Vereine aufzuzählen, ist kaum möglich. „Wir sind allen, die uns helfen, sehr dankbar“, sagt Kristin Lieske von der BSKT, die mit ihrer Anmeldung zur Osterfeuerabstimmung alles ins Rollen gebracht hatte.

Es ist eine logistische Herausforderung, die erwarteten Besucherströme so zu leiten, dass es kein Verkehrschaos in Bad Schandau gibt. Wer kann, sollte Busse und Bahnen nutzen. Am Fähranleger wird gebaut, deshalb können nahe dem Festgelände weniger Autos parken. Die Stadt hat sich dafür entschieden, einen Sonderparkplatz am Elbufer am Bahnhof einzurichten, von dem ein Shuttlebus auf die andere Elbseite fährt. Der Letzte fährt 23.40 Uhr vom Elbkai Richtung Bahnhof. Das ist nicht die einzige Unterstützung, die die Oberelbische Verkehrsgesellschaft (OVPS) leistet. Auch die Bahnhofsfähre ist bis Mitternacht unterwegs, ebenso die Fähre Krippen-Postelwitz. Zusätzlich fährt um 23 Uhr und 0.30 Uhr die Buslinie 260 vom Elbkai über Rathmannsdorf Höhe nach Sebnitz. Von dort fährt der Bus weiter als Linie 268/269 bis Hinterhermsdorf.

