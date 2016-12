Zusätzliche Bahnen zum Stadionkonzert

Zum Adventskonzert des Dresdner Kreuzchors am 22. Dezember werden mehr als 20 000 Besucher im Dresdner DDV-Stadion erwartet. Die Eintrittskarte für das Konzert ist gleichzeitig auch Fahrkarte für Züge, Busse und Straßenbahnen im ganzen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Für eine bequeme An- und Abreise setzen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sechs Straßenbahnen mehr ein. Je nach Bedarf fahren sie auf Weisung der Leitstelle vor und nach dem Konzert als Zusatzwagen. Vor allem die Verbindung zwischen Stadion und Hauptbahnhof sowie Richtung Prohlis und Mickten werden verstärkt. Für Gäste aus dem Umland lohne sich deshalb der Umstieg am Hauptbahnhof, so der VVO.

Das Kombiticket gilt ab 13 Uhr im gesamten Gebiet des VVO. Mit dem Ticket können alle Verkehrsmittel – Zug, Bus, Straßenbahn und die meisten Elbfähren – genutzt werden. Für die Rückreise ist es bis 4 Uhr früh am Freitag gültig. (SZ)

