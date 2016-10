„Zurzeit zählen wir zu den Titelanwärtern“ Der Radebeuler BC ist Tabellenführer, hat aber drei Wochen spielfrei. Der Verband muss reagieren, sagt Matthias Müller.

Radebeuls Coach Matthias Müller ist mit der langen Spielpause für seine Mannschaft unzufrieden. © Torsten Zettl

Die Landesklasse-Fußballer des Radebeuler BC können sich erst einmal zurücklehnen. Der Spitzenreiter der Ost-Staffel (fünf Siege, eine Niederlage) hat am kommenden Wochenende spielfrei, da nach dem kurzfristigen Rückzug der FSV Budissa Bautzen 2. in dieser Saison nur mit 13 Teams gespielt wird. Für RBC-Trainer Matthias Müller, der in der nächsten Woche seinen 62. Geburtstag feiert, kommt die lange Pause überhaupt nicht gelegen, aber er findet dadurch genügend Zeit für ein ausführliches SZ-Gespräch.

Herr Müller, Ihre Mannschaft führt die Tabelle der Landesklasse Ost vor Neusalza/Spremberg an. Ist der RBC schon ein Titelanwärter?

Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der gespielten Partien in dieser Staffel gibt es kein vernünftiges Tabellenbild. Schon am nächsten Spieltag könnten uns zwei Teams überholen. Aber so oder so sind wir ganz vorn dabei. Ja, daher können wir uns derzeit schon zu den Titelanwärtern zählen.

Wo liegen die Stärken Ihrer Mannschaft?

Schaut man sich die letzten Resultate an, stelle ich fest, dass wir unsere Spiele in der letzten halben Stunde entschieden haben. Es ist also eine gewisse Konstanz auch am Ende der 90 Minuten zu registrieren. Wir haben einen guten Kader und vor allem zwei leistungsstarke Torleute.

Wie würden Sie Ihre Neuzugänge einstufen? Ein Willi Richter schwärmt ja regelrecht von seinem neuen Verein...

Die Neuzugänge waren von Anfang eingebunden, wurden vom Team gut aufgenommen. Natürlich gibt es Leistungsunterschiede bei den Neulingen, aber Anerkennung, Bindung und Wertschätzung, auch von den Trainern, ist wichtig für das Selbstvertrauen.

Es ist augenscheinlich, dass Sie immer wieder namhafte Spieler nach Radebeul lotsen, die entweder lange verletzt waren oder einen Knick in ihrer Laufbahn hinter sich haben. Was reizt Sie daran, diese Jungs wieder auf Vordermann zu bringen?

Es ist mein Glaube an diese Spieler. Sie haben schließlich schon einmal starke Leistungen gezeigt, hatten eine gute Ausbildung und eine leistungssportliche Laufbahn vor sich. Es reizt daher mich immer wieder, diese „Charakterspieler“ zu fordern und zumindest wieder ein Stück an ihre ehemalige Leistungsfähigkeit heranzuführen.

Was macht der Verein, sollte in der Endabrechnung Platz Eins zu Buche stehen? Zuletzt gab es, vor allem in der Landesklasse Mitte, eine regelrechte Flut von Aufstiegsverzichten...

... was ich diesmal nicht hoffe, da eventuell andere Mannschaften dort am Ende der Saison an der Spitze stehen werden. Aber auch in der Ost-Staffel waren es nach 2014/15 viele Vereine, die verzichtet haben. Mehr möchte ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu diesem Thema sagen.

Ihre Mannschaft hat diesmal spielfrei. Was sagen Sie dazu, dass die Staffel nur noch mit 13 Teams spielt?

Da wir leider im Pokal ausgeschieden sind, haben wir drei Wochen kein Spiel. Unsere letzte Partie war am 1. Oktober, die nächste steht am 22. Oktober an. Und das mitten in der Hochphase der Saison! Wir haben früher Meisterschaft, Pokal und international gespielt. Sicher in einer anderen Liga, aber drei Wochen Pause? Die Herren vom Sächsischen Fußball-Verband sollten sich diese Problematik unbedingt zu Herzen nehmen, denn auch in der Landesklasse gilt es, einen Spielrhythmus zu finden und zu erhalten.

Sie sind selbst noch aktiv. Haben Sie sich eine Altersgrenze gesetzt?

Nein, so lange mein Körper intakt ist und die Lust, Fußball zu spielen, da ist, bleibe ich aktiv. Wenn gar nichts mehr geht und der Gegner mir die ständig die Grenzen aufzeigt, dann sollte ich aufhören.

Wann steht das nächste Spiel mit den Dynamo-Oldies bzw. der Ost-Auswahl an?

Mit den Dynamo-Oldies spielen wir am 31. Oktober in Kreischa ein Einladungsspiel, mit der Ost-Auswahl wird es 2017 wieder zwei Spiele geben. Natürlich hoffe ich, dass ich dann wieder dabei bin.

Kommen Sie dazu, sich Zweitligaspiele der Dynamos anzuschauen? Was trauen Sie der Mannschaft zu?

Ja, hin und wieder bin ich im Stadion. Zurzeit machen die Mannschaft und die Verantwortlichen keine leichte Situation durch. Aber ich denke, bei guter Analyse, kritischer Betrachtung von Fehlern und Verhaltensweisen sowie einem lösungsorientierten Miteinander wird diese Phase gemeistert, um am Ende der Saison die Klasse zu halten.

