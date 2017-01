Zurückgeholte Biografien Vor 25 Jahren wurden die Stasi-Akten geöffnet. Für viele ein ernüchternder Blick in die Vergangenheit.

Roland Jahn, Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, zwischen Regalen, die mittlerweile 111 Kilometer laufende Akten zu tragen haben. © dpa

Gefasst und schockiert studierten sie dicke Akten. Die DDR-Bürgerrechtler Bärbel Bohley, Ulrike und Gerd Poppe, der Pfarrer Rainer Eppelmann, die Schriftsteller Lutz Rathenow und Sarah Kirsch gehörten zu den Ersten, die vor 25 Jahren einen Blick in die Papiere wagten, die die Stasi über sie angelegt hatte. Am 2. Januar 1992 begann die neue Stasi-Unterlagen-Behörde mit der Herausgabe von Akten an Betroffene.

„Die Akteneinsicht ist der erste Schritt zur Entgiftung“, sagte Rathenow damals. Heute ist der 64-Jährige Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Sachsen. Anfangs hatten sich wohl die wenigsten das Ausmaß der gesammelten Daten vorstellen können. Eppelmann erfuhr, dass mehr als 40 Stasi-Spitzel auf ihn angesetzt waren. Ulrike Poppe zeigte sich enttäuscht über „missbrauchtes Vertrauen“, Freunde hatten der Geheimpolizei über sie berichtet.

Das Recht auf persönliche Einsicht in die Akten war zuvor im Stasi-Unterlagen-Gesetz festgeschrieben worden. Schon am ersten Tag wurden in der neuen Behörde in Berlin rund 3 000 Anträge ausgegeben. In den ostdeutschen Städten blieb indes der erwartete Ansturm zunächst aus.

Bis heute haben mehr als zwei Millionen Menschen in Papiere der Vergangenheit geblickt. Dafür wurden rund drei Millionen Anträge auf persönliche Akteneinsicht gestellt, so mancher beantragte dies mehrmals. Das hohe Interesse an den Akten hat inzwischen zwar etwas abgenommen. Doch allein in diesem Jahr beantragten bis Anfang Dezember noch rund 46 120 Menschen Einsicht in die Akten. Immer noch mehr als 4000 Anträge pro Monat. 2015, dem 25. Jahr der Deutschen Einheit, wurden rund 62 500 Anträge auf persönliche Akteneinsicht gestellt.

Zum Teil gebe es noch immer monatelange Wartezeiten auf Auskünfte. Das sei nicht zufriedenstellend, sagt Behördenchef Roland Jahn, einstiger DDR-Oppositioneller. Der heute 63-Jährige hat damals als Journalist für den Sender Freies Berlin über die Öffnung der Akten berichtet. Er war Mitte der 80er-Jahre gegen seinen Willen aus der DDR in einem abgesperrten Zugabteil auf persönlichen Befehl von Stasi-Chef Erich Mielke abgeschoben worden. Auch über ihn gab es umfangreiche Papiere.

Schwarz auf weiß zu sehen, was man höchstens geahnt hat, sei wichtig gewesen. „Am meisten schockiert hat mich aber, wie aktiv die Stasi in West-Berlin war“, sagt Jahn. Er fand in seinen Unterlagen Skizzen seiner damaligen Wohnung im Westen und des Schulweges seiner Tochter. „Die Stasi hat Biografien gestohlen, wir haben sie zurückgeholt.“

Dass es gelang, rechtsstaatlich mit der Hinterlassenschaft der DDR-Geheimpolizei umzugehen und deren Archive zu öffnen, sei weltweit erstmalig, hebt Jahn hervor. Nach dem Mauerfall retteten engagierte Bürgerrechtler und Demonstranten einen Großteil der Akten, Filme und Fotos vor der Vernichtung. Stasi-Offiziere hatten zum Schluss per Hand Unterlagen zerrissen, weil Reißwölfe heiß gelaufen waren.

In Tausenden Säcken lagern noch Papierschnipsel. Das Projekt zur virtuellen Rekonstruktion stockt. Erhalten blieben aber mehr als 111 Kilometer laufende Akten. Der künftige Umgang mit ihnen wird seit Längerem diskutiert.

Auch für Forschung und Wissenschaft seien die Akten bis heute wichtig, teilt der Vorsitzende des Bundestags-Kulturausschusses, Siegmund Ehrmann (SPD), der Deutschen Presse-Agentur mit. Er erinnert daran, dass der Zugang zu den Unterlagen und wer sie wie nutzen darf, in den 90er Jahren „keineswegs unumstritten“ gewesen sei. Gerade von der Regierung Helmut Kohls (CDU) habe es Bestrebungen gegeben, die Akten zu vernichten oder zumindest auf Jahre wegzuschließen. Doch die Akteure der friedlichen Revolution hätten sich durchgesetzt.

Trotz vieler Bestrebungen sei es bis heute nicht umfassend gelungen, die Leiden der Opfer von Zersetzung und Unterdrückung durch das MfS (Ministerium für Staatssicherheit) anzuerkennen, sagt Ehrmann. Allein schon aus Respekt vor ihnen sei die Gesellschaft verpflichtet, dass die Akten auch künftig zugänglich sind. (dpa)

