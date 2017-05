Zurück zur Natur Der Freistaat fördert die ökologische Aufwertung städtischer Gewässer. Davon profitiert auch der Mortelbach.

Ein 220 Meter langer Abschnitt des Mortelbaches an der Straße An der Schlossmauer soll bis Mitte kommenden Jahres saniert werden. © Dietmar Thomas

Stellenweise hat der Mortelbach seine Natürlichkeit verloren. Er ist zugewachsen und dadurch der Lebensraum von Pflanzen und Tieren, die im Wasser leben, eingeschränkt. Das soll sich ändern. Vorerst auf einem Abschnitt von 220 Metern entlang der Straße An der Schlossmauer in Waldheim ist die Sanierung des Baches zwischen der Mündung am Gebersbacher Durchlass bis zur Feuerwehr an der Gebersbacher Straße geplant.

Für die Strukturverbesserung des Gewässerabschnitts stellt der Freistaat Sachsen knapp 347 000 Euro zur Verfügung. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 413 000 Euro. Die Differenz zahlt die Stadt Waldheim aus Mitteln ihres Kommunalhaushaltes.

„Der Abschnitt des Mortelbaches wird naturnah umgestaltet, ökologisch aufgewertet und kann künftig als Verbindung zwischen zwei naturnahen Gewässerabschnitten wirken“, erklärt Holm Felber, Pressesprecher der Landesdirektion Sachsen. Geplant ist der umfassende Rückbau der Sohlbefestigung. „Die neue Sohle wird so gestaltet, dass sie auch in Trockenphasen eine ausreichende Wassertiefe bietet“, so Felber. Außerdem werden neue Ufergehölze gepflanzt, die für derartige Gewässer typisch sind. „Die Sohlbefestigung wird in Form einer Riegel-Becken-Sequenz umgesetzt“, sagt Felber. Das heißt, die Steinriegel, die quer über die gesamte Breite des Gewässers gehen, werden in die Sohle eingebaut, um die Fließgeschwindigkeit im Bach zu reduzieren. Damit werde zum Beispiel Gewässerorganismen das Durchwandern des Baches ermöglicht. Zwischen den Steinriegeln bilden sich Becken, in denen sich das Wasser beruhigen kann.

Durch die geplanten Veränderungen wird das Bachbett breiter und tiefer und eine kontinuierlichere Fließgeschwindigkeit des Wassers erreicht. Verbessert werden auch die Beschattung und Durchgängigkeit des Mortelbaches.

Der Zuwendungsbescheid liegt seit wenigen Tagen in der Stadtverwaltung vor, die das Projekt jetzt vorbereitet. Die Arbeiten in dem Bachabschnitt sollen bis zum Juni 2018 abgeschlossen sein.

„Der Mortelbach ist eines von 80 Fließgewässern in Sachsen, für die unter anderem durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur bis 2021 der gute ökologische Zustand erreicht werden soll“, so Felber. (DA/rt)

