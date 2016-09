Zurück zur Natur Der Tagebau Nochten hat Löcher in die Landschaft der Region gerissen. Diese zu schließen erfordert viel Arbeit – und Zeit.

Auf der Innenkippe des Tagebaus Nochten südlich von Weißwasser entsteht ein Mosaik an Landschaftsstrukturen. Das ist Teil der Rekultivierung.Fotos: Joachim Rehle

Wolfgang Böhnert und Olaf Hanspach (v.l.) erklären die Bepflanzung.

Zu den Pflanzen auf den ehemaligen Tagebauflächen gehört Wacholder.

Einmal Tagebau und zurück. So lässt sich kurz beschreiben, was im Falle der Rekultivierung des Tagebaus Nochten – und ebenso des Tagebaus Reichwalde – ein langer und aufwendiger Prozess ist. Dessen Fortschritt ist mittlerweile aber beim Blick vom Turm am Schweren Berg in Weißwasser für jeden sichtbar. Bei genauerem Hinsehen lässt sich dabei auch erkennen, dass es sich bei der Rekultivierung um mehr handelt als das Verfüllen eines Tagebaurestlochs und das Pflanzen von Bäumen. Das ist auch direkt am Turm zu sehen, wo die verschiedenen Stadien der Rekultivierung in kleinerem Maßstab dargestellt werden. Bei einer Befahrung durch das Rekultivierungsgebiet konnte sich die SZ am Dienstag selbst ein Bild von den Fortschritten in diesem Bereich machen.

Am Ende soll eine vollwertige Landschaft entstehen, die komplett in der Umgebung aufgeht. So beschreibt Franziska Uhlig-May, Leiterin des Fachbereichs Rekultivierung und Naturschutz bei Vattenfall, das Ziel der Rekultivierung. Dass das gelingen kann, ist in jenen Bereichen zu sehen, wo bereits vor etlichen Jahren mit den Maßnahmen begonnen worden ist. „Man sieht keinen Übergang mehr vom ehemaligen Tagebau zum gewachsenen Boden“, erklärt Revierförster Olaf Hanspach auf der Nochtener Düne. Um den Blick von der künstlich geschaffenen Düne, die etwa zwanzig Meter höher als die Umgebung ist, in Richtung des Findlingsparks Nochten und nach Weißwasser freizuhalten, müssen mittlerweile sogar Sichtachsen geschnitten werden. Bis die Spuren des Tagebaus aber nicht mehr zu erkennen sein werden, wird noch einige Zeit vergehen. Denn die Ausmaße sind riesig. Die Gebiete der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) herausgerechnet, betrage die Betriebsfläche des Tagebaus Nochten 5 500 Hektar, von denen 2 200 rekultiviert sind beziehungsweise aktuell rekultiviert werden, erklärt Franziska Uhlig-May. Von dieser Fläche sind 1 200 Hektar Wald.

Dass nicht aus allen ehemaligen Tagebauflächen Wald wird, hat Gründe. So gibt es für die Rekultivierung verschiedene Kriterien, so Franziska Uhlig-May. Dazu gehört die regionale Identität, also das Aussehen der Umgebung vor dem Tagebau. Außerdem solle eine Wirtschaftsgrundlage geschaffen werden, weshalb Forstflächen entstehen. Ein dritter Punkt ist das Etablieren naturschutzfachlich wertvoller Bereiche. In dem sogenannten Naturschutzvorbehaltsgebiet müssen die forstlichen Dinge zurückstehen, sagt Olaf Hanspach. So werden dort nur 40 Prozent der Fläche aufgeforstet und der Rest naturschutznah offen gehalten. Bei der Bepflanzung spielen dabei die Bodenverhältnisse ebenso eine Rolle wie der Waldbrandschutz. „Durch die Quartiersauswahl sollen vielfältige Landschaften geschaffen werden, die vor großflächigen Bränden schützen sollen“, erklärt Olaf Hanspach. Bei der Bepflanzung wird auch Saatgut der Lausitzer Tieflandfichte verwendet, das teilweise aus dem Urwald Weißwasser stammt.

Auf den Freiflächen entstehen unter anderem Heidelandschaften, auf denen sich beispielsweise das Birkhuhn ansiedeln kann. „Naturschutz bedeutet biologische Vielfalt“, erklärt Wolfgang Böhnert. Als selbstständiger Biologe, der ein Planungsbüro in Tharandt betreibt, begleitet er seit 22 Jahren den Umbruch im hiesigen Tagebaurevier. Das Birkhuhn ist dabei nicht die einzige Tierart, die offene Flächen braucht. Singvogelarten wie Steinschmätzer und Brachpieper haben sich schon in dem Gebiet niedergelassen. Um Vögel wie diese zu beobachten, kommen laut Wolfgang Böhnert sogar Ornitologen aus Holland in die Lausitz. Große Baumstümpfe werden nicht geschreddert, sondern auf diese Flächen gebracht, wo sie als Bruthabitat dienen, so Olaf Hanspach. Auch Reste des Bodens der Orchideenwiese am Jagdschloss sind in dem Gebiet ausgebracht worden.

Zwei langfristige Projekte sind der Hermannsdorfer See und das benachbarte sogenannte Moorinitial „Neue Jeseritzen“. Wann mit der Flutung des Sees, der einmal eine Fläche von etwa 250 Hektar haben soll, begonnen wird, steht noch nicht fest. Denn die wasserrechtliche Erlaubnis liege noch nicht vor, erklärt Franziska Uhlig-May. Für die Folgenutzung gebe es aber bereits eine Absichtserklärung der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt. Bereits im Jahr 2008 ist das Moor mit 5 000 Kubikmetern Torf aus dem ehemaligen Naturschutzgebiet Altteicher Moor und Große Jeseritzen geschaffen worden. Mittlerweile haben sich dort zwar wieder seltene Pflanzen wie Sonnentau angesiedelt, doch Moore brauchen für ihre Entwicklung viel Zeit. „Immerhin war das Original ungefähr 4000 Jahre alt“, sagt Wolfgang Böhnert.

Die Rekultivierung ist damit ein langer Prozess, der auch den Käufer von Vattenfalls Braunkohlesparte betreffen wird. Dass sie durchgeführt werden muss, regelt das Bergrecht. Das sei die Sicherheit, erklärt kürzlich Sachsens Wirtschaftsminster Martin Dulig in Weißwasser.

