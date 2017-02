Zurück zum Wesentlichen Das katastrophale Jahr 2016 ist abgehakt, Robert Harting geht entspannter in die letzten beiden Saisons vor seinem Karriereende.

Bis zur WM im August in London möchte Robert Harting durchtrainieren. Für eine mögliche Siegweite sei er dann immer zu haben, sagt der 32-Jährige selbstbewusst. © dpa

Kein Druck, kein Ballast – dafür eine gehörige Portion Entschlossenheit: Robert Harting sucht nach einem „katastrophalen“ Jahr 2016 nach alter Stärke. Mit neuem Trainer, neuer Freiheit und voller Konzentration auf das Wesentliche: den Sport. „Es sieht danach aus, als wenn ich wieder ein bisschen zu mir finde. Das war die letzten Jahre ein bisschen zerstreut, weil ich so viele andere Aufgaben hatte“, sagte der Diskus-Olympiasieger von London: „Ich hatte in den letzten beiden Jahren ein bisschen meine Entschlossenheit verloren.“

Die ist zurück, auch durch seinen neuen Trainer Marko Badura. Mit dessen Hilfe sollen die letzten beiden Saisons vor seinem Karriereende 2018 wieder ähnlich erfolgreich werden wie die Jahre vor seiner langen Verletzungszeit. Doch erst einmal ist noch ein bisschen Geduld gefragt: Das Hallen-Istaf am Freitag verpasst Harting noch wegen der Nachwirkungen einer Knie-Operation. Damit fällt auch das Duell mit Bruder und Rio-Olympiasieger Christoph Harting aus.

Seit November gehen die beiden auch im Training getrennte Wege. Christoph arbeitet weiter unter Torsten Lönnfors, Robert wechselte mit Frau Julia zu Badura, einst selbst talentierter Speerwerfer. „Da waren sehr viele dominante Charaktere in der Trainingsgruppe – da funktioniert das nicht. Da bin ich genauso angesprochen wie meine Frau oder mein Bruder und mein Ex-Trainer“, sagte Robert Harting.

Das Verhältnis zu seinem Bruder will er nicht mehr thematisieren, dafür fällt das Lob für seinen neuen Coach umso größer aus. „Man ist ja immer ein bisschen skeptisch am Anfang, aber ich glaube, wir haben echt eine gute Partie erwischt. Bis jetzt läuft es super“, sagte er: „Es ist ein guter Dialog da. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich einen Partner habe, und das ist für mich persönlich sehr wichtig.“

Mindestens so wichtig ist die neue Konzentration. Das Fehlen eines großen Titels ist dabei vielleicht sogar ein Vorteil. Weniger repräsentative Aufgaben, mehr Fokus auf den Sport, mehr Selbstbestimmung. „Das ist ein hoher Freiheitsgrad, den ich zurückgewonnen habe. Wichtig ist, dass ich mache, was ich will, was mir Spaß macht – und nicht, was ich machen muss oder machen sollte“, sagte Harting, der am 13. Mai in Shanghai in die Saison einsteigen will: „Im Wettkampf bin ich sicherlich ein stark fokussierter Typ, aber links und rechts verliere ich mich auch manchmal in Sachen, die unnötig sind.“

Schon in den vergangenen Jahren hatte sich Harting mehr auf den Sport konzentrieren wollen, sich aus Projekten wie der Deutschen Sportlotterie zurückgezogen. Mit Kritik, beispielsweise am Anti-Doping-Gesetz, dem Leichtathletik-Weltverband IAAF oder IOC-Präsident Thomas Bach, stand er dann aber doch wieder mit außersportlichen Themen im Fokus: „Jetzt bin ich wieder ganz normaler Sportler.“

Also auch keine kritischen Äußerungen mehr? „Ich werde natürlich meine Meinung behalten, mir Gedanken machen und mich zu Sachen äußern. Aber ich werde im Hintergrund nichts mehr konstruieren. Jetzt sind andere dran“, sagte er. Konkrete Ziele für die WM gibt es nicht. „Ich nehme mir erst mal vor, dass ich durchtrainiere. Das wäre cool, denn wenn ich durchtrainiere, bin ich für eine Weite zwischen 67,50 und 68,50 m immer zu haben.“

Der krönende Abschluss soll bei der EM vor eigenem Publikum folgen, im Olympiastadion, im „eigenen Wohnzimmer“. (sid)

