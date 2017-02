Zurück zum Walddorf? Weißwassers Einwohnerzahlen sind unter die 17000er Marke gerutscht. Aber es gibt Lichtblicke.

zurück Bild 1 von 2 weiter Weißwasser war bis vor rund 150 Jahren ein kleines Wald- und Heidedorf. Geht es dorthin zurück? Nein, sagt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. © André Schulze Weißwasser war bis vor rund 150 Jahren ein kleines Wald- und Heidedorf. Geht es dorthin zurück? Nein, sagt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch.



Wo Kati Schiemann einst in den Kindergarten ging, keimen zarte Kiefernsprösslinge. Wo sie damals mit ihrer Mutter wohnte, dehnt sich eine weite Wiese. Weißwasser-Süd, so wie viele es noch kennen, gibt es heute nicht mehr. Straßen wie die Geschwister-Scholl-Straße, sind nicht nur menschenleer, hier stehen auch keine Häuser mehr. Manche Straßen und Wege sind mit ihren Bewohnern verschwunden. Das damit verbundene Gefühl der Heimatlosigkeit machte Kati Schiemann, heute Mitte 30, bereits vor fünf Jahren zum Thema einer Ausstellung im Rahmen ihrer Diplomarbeit an der Fachhochschule Potsdam.

Seitdem sind weitere Abrisse hinzugekommen und viele Einwohner weggegangen. Schon vor über einem Jahr sanken die Zahlen unter die 17000er Marke. 2015 lebten insgesamt 16851 Einwohner in der Stadt (Stand: 31. Dezember). Neuere Zahlen liegen noch nicht vor oder sie sind offiziell nicht freigegeben. „Die Zahlen aus unserem Bürgerbüro differieren im Vergleich mit den offiziellen Zahlen des Landesamtes erheblich“, so Ina Kokel vom Ordnungsamt. Seit der Bevölkerungszählung Zensus von 2011 seien die Unterschiede sogar noch größer geworden.

Abgesehen von den renaturierten Flächen in Weißwasser-Süd, macht sich der Schrumpfungsprozess auch andernorts bemerkbar. In der Puschkinstraße hat das Landskroneck kürzlich zum letzten Mal Bier ausgeschenkt. In der Bautzener und in der Schweigstraße mussten zwei Fahrradläden schließen, wegen eines Todesfalls und aus Altersgründen. Die ursprünglich sechs Filialen der Sparkasse sind längst ersatzlos weggefallen. Doch wer ins Kino oder zur Rentenversicherung will, sucht vergeblich. Es fehlt an Infrastruktur, aber auch an Geld. Weniger Einwohner bedeuten geringere finanzielle Zuwendungen durch den Freistaat in Form sogenannter Schlüsselzuweisungen.

Links zum Thema Kommentar: Weißwasser kommt

Weißwasser schrumpft und muss deshalb weiter schrumpfen. Bis 2019 werden weitere tausend Wohneinheiten abgerissen. Das ist kein Weißwasseraner Problem. Im Osten der Republik wird sich die Zahl der leerstehenden Wohnungen fast verdoppeln. Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des Ifo-Instituts Dresden, sagte Anfang der Woche in einem Radio-Interview, derzeit stünden 600 000 Wohnungen leer. 2030 dürften es nahezu 1,1 Millionen sein. Dann sind ungefähr 14 Prozent der Wohnungen überflüssig. Für den vorprogrammierten Abriss gibt es jetzt schon neues Geld: Der Freistaat hat das „Programm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden“ neu aufgelegt.

Eine Stadt, eine ganze Region im Niedergang? Keineswegs. Es gibt Lichtblicke. Nicht wenige, findet Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. Die Wohnungsunternehmen reißen nicht mehr nur ab, sondern investieren. So steckt die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser von 2014 bis 2019 über 23 Millionen Euro in die insgesamt fast 4000 WBG-Wohnungen. Die Rentenversicherung, die Seniorenberatung des Landkreises oder das Finanzamt haben Beratungstage eingerichtet. Die Neuanmeldungen im Bürgerbüro des Rathauses sind seit Jahren konstant, liegen laut Pötzsch zwischen 500 und 600. Damit betrage die Zuwanderung allein fast fünf Prozent. Die Abwanderung sei ähnlich hoch. „Was uns zu schaffen macht, ist, dass immer noch mehr Menschen sterben als geboren werden“, sagt Pötzsch. Deshalb sinkt die Bevölkerungszahl. Ihn stimmt positiv, dass die Geburtenzahlen steigen. Bei Kita-Plätzen, jahrelang das große Faustpfand der Stadt, wird es langsam eng. Das hat Konsequenzen. Für die Geschwister-Scholl-Grundschule hat die Stadt Zweizügigkeit beantragt. Geht es – dem allgemeinen Anschein zum Trotz – mit der Stadt bergauf? Torsten Pötzsch findet schon: „Ich freue mich jedenfalls über jeden neuen Weißwasseraner. Ganz gleich, ob Rückkehrer, Zugezogener oder Neugeborener.“

zur Startseite