Zurück zum Porzellan Der neue Chef der Manufaktur lobt die Meissener Traditionen und leitet eine Kurskorrektur ein. Doch er muss auch sparen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Glaubt fest an die Zukunft des staatlichen Unternehmens: Georg Nussdorfer (45), einer der beiden Geschäftsführer der Porzellan-Manufaktur Meissen. © Claudia Hübschmann Glaubt fest an die Zukunft des staatlichen Unternehmens: Georg Nussdorfer (45), einer der beiden Geschäftsführer der Porzellan-Manufaktur Meissen.

Bei Wasser und Kaffee: Georg Nussdorfer im Gespräch mit SZ-Redakteur Ulf Mallek.

Ohne Kurtzke-Folie: In der Manufaktur ist jetzt wieder mehr Tageslicht.

Herr Nussdorfer, Sie sind von Tirol nach Meißen gezogen und jetzt schon 100 Tage neuer zweiter Geschäftsführer der Porzellan-Manufaktur. Vermissen Sie die Berge?

Nein, eigentlich nicht. Sachsen hat auch viele schöne Ecken, die ich gern sehen möchte. Meine Frau und meine kleine Tochter wohnen in Wien. Weihnachten fahre ich nach Hause und werde die Berge wiedersehen. Im Moment kann ich mich in dieser Konstellation voll und ganz auf meine neue Aufgabe konzentrieren.

Wohnen Sie in Meißen?

Im Landkreis Meißen, in Radebeul. Dort fühle ich mich sehr wohl.

Weshalb sind Sie von Swarovski mit 31 000 Mitarbeitern und einem Milliarden-Umsatz in die vergleichsweise kleine und wirtschaftlich angeschlagene Porzellan-Manufaktur gewechselt?

Ich war 17 Jahre bei Swarovski, habe vor allem im Marketing und Vertrieb gearbeitet. Elf Jahre davon lebte ich in Asien. Das war eine spannende Zeit für mich. Für meine kleine Tochter habe ich mir dann ein Jahr Elternzeit genommen und über meine berufliche Zukunft neu nachgedacht. Da begannen auch die Gespräche mit Meissen. Je länger ich mich damit beschäftigte, desto mehr faszinierten mich die Marke und deren Potenzial. Ich sehe eine erfolgreiche Zukunft für die Manufaktur.

Was genau sind Ihre Aufgaben? Wie teilen Sie sich in die Arbeit mit Ihrem Mitgeschäftsführer Tillman Blaschke?

Unsere Aufgabenteilung folgt durchaus üblichen Konstellationen für Unternehmen dieser Größe. Herr Blaschke ist für die Produktion, Finanzen und Administration zuständig, ich für Vertrieb und Marketing. Die Produktentwicklung verantworten wir gemeinsam.

Ist das ein Problem, dass Sie beide nicht aus der Porzellan-Branche kommen?

Nein. Wir beide haben viel Erfahrung beim Führen von Unternehmen. Die Porzellan-Kompetenz ist doch hundertfach in der Manufaktur vorhanden. Auch in unserem Aufsichtsrat haben wir Fachkompetenz. Dies zusammen ist eine gute Kombination.

Wie haben Sie das Unternehmen vorgefunden?

Ich bin freundlich aufgenommen worden, vielleicht mit ein wenig Skepsis. Die Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen ist sehr eng. Das war bei Swarovski ähnlich, ist aber in Meissen noch intensiver. Dennoch herrscht hier in Meissen eine gewisse Unsicherheit. Es gibt viele Fragen. Wie sieht die Zukunft aus? Darauf Antworten zu finden, ist jetzt unsere Aufgabe.

Was möchten Sie als Erstes ändern?

Mein Stil ist es, erst einmal zuzuhören. Ich möchte Prozesse und Hintergründe verstehen. Schnellschüsse sind nicht meine Art. Die großen Themen kommen aber von ganz allein mit Tempo auf uns zu. Ich habe viel gelernt in den letzten Wochen und bin sicher, wir finden gemeinsam die richtigen Antworten und Lösungen.

Jahrelang ist über den Expansions- und Umbaukurs von Ex-Geschäftsführer Christian Kurtzke gestritten worden. Am Ende ist er gescheitert. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Ich habe Herrn Kurtzke nie getroffen. Einige seiner Ansätze waren sicherlich richtig. Die Zeit damals um 2008 war aber auch eine ganz andere. Die Hoffnungen damals auf einen boomenden Luxusmarkt waren sehr groß. Sie haben sich nicht erfüllt.

Sie setzen jetzt wieder stärker auf das Porzellan, obwohl es seine besten Zeiten sicher hinter sich hat. Glauben Sie an eine Renaissance?

Ja, ich bekenne mich ganz klar zum Porzellan. Darauf wird unser Fokus liegen. Die Branche hat natürlich Probleme. Aber Meissen ist eine so bedeutende Marke mit enormem Potenzial. Und sie steht eindeutig für hochwertiges Porzellan. Das müssen wir betonen. Diese hohe Handwerksqualität, diese Perfektion hier kann niemand in der Welt liefern. Das ist die DNA von Meissen. Wir müssen diese Geschichten rund um unsere Tradition und unser Können nur noch viel besser bekannt machen, besser verkaufen – in der ganzen Welt.

Ärger gab es mit Ankündigungen zu bedruckten Porzellanen. Wie ist aktuell das Verhältnis handbemalt und bedruckt?

Wir haben alles in der eigenen Hand, vom Bergwerk, vom Rohstoff bis zum Endprodukt, einer Tasse beispielsweise. Unsere Fähigkeiten in der Malerei sind unbestritten. Im dekorativen Bereich von Tisch- und Tafelgeschirr wollen und müssen wir neue Zielgruppen erschließen. Da bietet das Druckverfahren, was übrigens auch Handarbeit ist, viel mehr Potenzial. Nicht zu vergessen die in Europa wichtige Spülmaschineneignung. Bei Weitem der größte Teil ist und bleibt aber handgemalt. Das ist unsere Kernkompetenz.

Sie stecken immer noch tief in den roten Zahlen. Im Vorjahr mussten sie einen Verlust von zwölf Millionen Euro bei einem Umsatz von 40 Millionenverbuchen. Wie wollen Sie da herauskommen?

Unser Ansatz ist ein langfristiger. Aber wir werden jetzt jeden Stein umdrehen. Unsere Kurskorrektur zurück zum Porzellan heißt nicht, wir machen weiter wie bisher, wir müssen unsere Defizite ausmachen und Ineffizienzen beseitigen.

Heißt das einen weiteren Abbau des Personals von den gegenwärtig noch 650 Mitarbeitern?

Es geht vor allem um effiziente Prozesse und das Erschließen von Potenzialen. Dafür müssen wir uns aufstellen. Wir sind im handwerklichen Bereich spitze, erreichen aber in der Verwaltung oder im Marketing noch lange nicht diese Qualität.

Haben Sie Umsatzziele? Werden Sie die roten Zahlen, wie Kurt Biedenkopf gesagt hatte, Ende 2017 verlassen?

Wir fahren einen Konsolidierungskurs und werden vom Umsatz die Größe des Vorjahres erreichen, vermutlich sogar leicht übertreffen. Es wird aber sicher noch nicht für ein positives Ergebnis reichen. Das bleibt ein mittelfristiges Ziel. Wir arbeiten an einem neuen Strategiepapier, das im ersten Halbjahr 2017 fertig wird. Das wird die Grundlage dafür sein, dieses Ziel zu erreichen.

In Meißen hat sich die Manufaktur durch ihre rigide Markenrechtsstrategie wenig Freunde gemacht. Eher Feinde. Ist jetzt Frieden mit den Partnern, die auch Meißen heißen?

Natürlich ist es wichtig, unsere Marke zu schützen. Aber es hat mich schon überrascht, mit wie vielen Themen man sich hier beschäftigt hat. Unser Ansinnen ist es, Ruhe in diese Thematik zu bringen. Ich bin zuversichtlich, diesen Prozess in Kürze positiv abschließen zu können. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, nicht auf Streit mit Nachbarn.

Wird es auch Frieden mit der Neuen Privaten Porzellangesellschaft Meißen geben?

Ich bin ehr zuversichtlich, dass wir bald eine positive Nachricht verkünden können.

Wie sieht es aus im Rechtsstreit mit Ihrem ehemaligen Syndikus Torsten Bremer?

Es ist ein laufendes Verfahren. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns derzeit dazu nicht äußern.

Hat die Manufaktur noch Kontakt zu Kurt Biedenkopf und Christian Kurtzke?

Nein. Zu beiden nicht.

Weshalb ist die Kurtzke-Folie vom Manufaktur-Gebäude erst so spät entfernt worden?

Wir haben Ende vergangenen Jahres angekündigt, die Folie zu entfernen. Es waren aber eine Reihe von Gesprächen nötig. Die Außenfassade ist schön, wie sie ist.

Meissen profitiert vom Interesse ausländischer Kunden. Wie ist die Kauflaune aktuell?

Generell bin ich überrascht, wie wenig wir teilweise auf internationalen Märkten vertreten sind. Das wird noch nicht gezielt genug gesteuert. Unsere klassischen Märkte, Taiwan und Japan, funktionieren sehr gut. Dort haben wir eine Klientel aufgebaut. Wenn man Kunden einmal für Meissen begeistert hat, sind sie sehr loyal. Wir müssen uns nicht nur um neue Kunden kümmern, sondern auch um die vorhandenen loyalen. Sie erwarten, dass wir sie gut betreuen und das werden wir auch tun.

Wie teuer wurde die Schließung Ihrer Villa in Mailand?

Sie ist seit Ende des Sommer geschlossen. Aber wir konnten Nachmieter finden, sodass sich die Kosten für den Ausstieg aus dem Mietvertrag in Grenzen hielten. Komplexe Konzernstrukturen wollen wir auf einfache Strukturen zurückfahren. Das wird auch Kosten sparen.

Wie viel Besucher erwarten Sie dieses Jahr in der Manufaktur?

Wir hatten im Vorjahr etwa 200 000 Gäste. In diesem Jahr werden es etwas weniger sein. Damit liegen wir im Trend, denn nach Dresden und in die Region kommen weniger Touristen. Das ist sehr schade, denn international sehen wir ein umgekehrtes Phänomen. Sie haben Zuwachs wegen der Unsicherheit in vielen Teilen der Welt. Ich hoffe, dass der Rückgang bei uns nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Auf jeden Fall müssen wir die Leute von uns begeistern.

Wie läuft der Online-Verkauf ?

Das ist ein wichtiger Bestandteil unser künftigen Business-Models. Wir sind gerade dabei, unseren Webauftritt umzubauen und zu modernisieren. Wir geben ihm eine größere Bedeutung als bisher.

Weshalb haben Sie den Facebook-Account Meissen Couture abgeschaltet?

Er ist nicht abgeschaltet, sondern nur umbenannt. Er heißt jetzt einfach Meissen.

Sie haben viele Porzellanmaler entlassen. Wie steht es um den Nachwuchs?

Unsere Porzellanmaler beherrschen mehr Techniken als jeder andere. Das ist einzigartig. Diese hohe Handwerkskunst geben wir an die nachfolgenden Generationen weiter und bilden selbst aus. Erst jetzt haben wieder zehn neue Lehrlinge begonnen. Noch haben wir da kein Problem. Wir müssen uns aber immer bewusst sein, wie wichtig es ist, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.

Das Gespräch führte Ulf Mallek.

zur Startseite